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رياضة

ليفربول يفوز على أتلتيك بيلياو 2/3 في الودية الثانية

ليفربول وبيلياو،
ليفربول وبيلياو، فيتو

انتهت مباراة ليفربول الودية أمام صيفه أتلتيك بيلباو، بنتيجة 3-2 للريدز، في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم الإثنين، على ملعب أنفيلد، ضمن استعدادات كل منهما لانطلاق بطولتي الدوريين الإنجليزي والإسباني.

في الشوط الأول، سجل محمد صلاح هدف التقدم لصالح ليفربول قبل أن يدرك أتلتيك بيلباو التعادل عن طريق أويهان سانست.

وفي الشوط الثاني، سجل كودي جاكبو ثلاثة أهداف منهم اثنين لفريقه ليفربول، وهدف عكسي بالخطأ في مرماه لصالح بيلباو.

ليفربول يحسم الودية الأولى أمام بيلباو برباعية

واستضاف ملعب أنفيلد، مساء الإثنين، مباراتين وديتين بين فريقي ليفربول وأتلتيك بيلباو، حيث انتهت الأولى قبل بفوز الريدز بأربعة أهداف مقابل هدف.

وقاد محمد صلاح نجم منتخب مصر وليفربول الإنجليزي، تشكيل فريقه ضد أتلتيك بيلباو الإسباني، مساء اليوم الإثنين، في المباراة الودية الثانية التي جمعتهما استعدادًا للموسم الجديد.

 

محمد صلاح يقود تشكيل ليفربول ضد أتلتيك بيلباو في الودية الثانية

وضم تشكيل ليفربول ضد أتلتيك بيلباو في الودية الثانية:

حراسة المرمى: جيورجي مامارداشفيلي.

خط الدفاع: إبراهيما كوناتي- كيركيز- جيريمي فريمبنوج- إندو واتارو.

وسط الميدان: فلوريان فيرتز- ريان جرافنبيرخ- دومينيك سوبوسلاي.

خط الهجوم: هوجو إيكيتيكي- كودي جاكبو- محمد صلاح.

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