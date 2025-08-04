بسبب مقطع فيديو، الجبهة الوطنية يستبعد أمين شباب كفر الشيخ

أصدر السيد القصير الأمين العام لحزب الجبهة الوطنية والنائب أحمد رسلان أمين التنظيم المركزي، قرارا بإعفاء علي مصطفى طه أبو سكين أمين شباب الحزب بكفر الشيخ، من مهامه الحزبية ومنصب أمانة الشباب بالمحافظة.

اتخاذ إجراء رادع للحفاظ على صورة الحزب



ووجه د. عاصم الجزار رئيس الحزب، بضرورة اتخاذ إجراء رادع للحفاظ على صورة الحزب.



تضمن القرار استبعاد المذكور من كافة تشكيلات الحزب، مع إخطار أمين الحزب بكفر الشيخ بهذا القرار.

وسائل التواصل الاجتماعي

جاء ذلك بناء على توجهات رئيس الحزب الدكتور عاصم الجزار، ردا على ما تم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي من تصرف وظهور غير لائق من قبل أمين شباب حزب الجبهة الوطنية بكفر الشيخ.

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