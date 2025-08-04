الأنبا بافلي يدعو شباب الإسكندرية للمشاركة في انتخابات مجلس الشيوخ

وجه الأنبا بافلي، أسقف عام كنائس قطاع المنتزه بالإسكندرية، دعوة إلى شباب المدينة للمشاركة الفعالة في انتخابات مجلس الشيوخ 2025، مؤكدًا أن المشاركة في العملية الانتخابية تُعد واجبًا وطنيًا يعكس الانتماء والحرص على مستقبل الوطن.

مشاركة سياسية واعية في ضوء المحبة والانتماء



جاء ذلك خلال عظة الأنبا بافلي على هامش اللقاء الدوري لشباب الإسكندرية، والذي عُقد مساء اليوم في الكاتدرائية المرقسية الكبرى بالإسكندرية، ضمن فعاليات اللقاء الشهري الذي يجمع نيافته بشباب الكنائس.

وقال الأنبا بافلي في كلمته إن «الكنيسة القبطية الأرثوذكسية لا تتدخل في السياسة أو توجه أبناءها نحو مرشح بعينه، لكنها تُشجع جميع أبنائها على ممارسة حقوقهم الدستورية، واختيار من يرونه الأنسب وفقًا لضميرهم الشخصي ورؤيتهم لمصلحة الوطن».

دور الشباب في صنع المستقبل

وأكد نيافته أن على كل شاب أن يدرك أهمية صوته في صنع مستقبل مصر، مشيرًا إلى أن الشباب يمثلون قوة مؤثرة يجب أن تُسهم في بناء المجتمع، وأن المشاركة الانتخابية تُعزز من قيم الانتماء والمسؤولية تجاه الدولة.

وأضاف: «نحن نؤدي واجبنا الوطني بمحبة وسلام، ونشجع على كل ما يخدم الوطن ويُعلي من شأنه، فمصر تحتاج إلى مشاركة جميع أبنائها في صنع القرار والمستقبل».

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