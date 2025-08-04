رئيس الأعلى للإعلام يدلي بصوته في انتخابات الشيوخ ويؤكد: المشاركة واجب وطني وحق دستوري

أدلى المهندس خالد عبدالعزيز، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، بصوته في انتخابات مجلس الشيوخ، بلجنته الانتخابية في مدرسة نهضة مصر الرسمية بـ6 أكتوبر.



وعقب إدلائه بصوته، دعا رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام المواطنين إلى المشاركة في هذا الاستحقاق الدستوري، والإدلاء بأصواتهم في هذه الانتخابات، لكي يكون المجلس القادم معبرًا عن إرادة المواطنين، خاصةً أن المشاركة في العملية الانتخابية واجب وطني وحق دستوري لجميع أبناء الشعب المصري.



وأوضح المهندس خالد عبدالعزيز أن المشاركة الفعّالة في الانتخابات تبعث برسالة إلى العالم أجمع وتعكس ما تعيشه مصر من أمن واستقرار، والتطلع إلى مستقبل أفضل للوطن، واستكمال مسيرة التنمية، وصولًا إلى تحقيق أهداف الجمهورية الجديدة في شتى المجالات.

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