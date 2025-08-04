تحديد موقف نجم برشلونة من خوض مباراة مايوركا في افتتاح الدوري الإسباني

كشف تقرير صحفي إسباني، مساء اليوم الإثنين، عن موقف باو كوبارسي مدافع فريقةبرشلونة، من خوض لقاء ريال مايوركا في الجولة الأولى من الليجا.

وخاض برشلونة، مباراة ودية ضد نظيره دايجو الكوري، اليوم الإثنين، وحقق فوزًا عريضًا بنتيجة 5-0، في ختام جولته الآسيوية.

إصابة باو كوبارسي

وشهدت المباراة تعرض كوبارسي لإصابة أجبرته على الخروج في الدقيقة 87، مما تسبب في حالة من القلق داخل برشلونة.

وبحسب صحيفة "آس" الإسبانية، تحيط الشكوك بمشاركة كوبارسي في مباراة كأس خوان جامبر المقبلة بعد إصابته.

ومع ذلك، لا وجود لأي مخاوف بشأن مشاركته في أولى جولات الدوري الإسباني، أمام ريال مايوركا، يوم 16 أغسطس الجاري.

يختتم برشلونة استعداداته للموسم الجديد، بمواجهة كومو الإيطالي، في كأس خوان جامبر، يوم 10 من الشهر الجاري.

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