البرلمان العربي: الهيئة الوطنية للانتخابات تدير الاستحقاقات بكفاءة تواكب المعايير الدولية

أشاد رئيس البرلمان العربي، محمد بن أحمد اليماحي، بكفاءة وشفافية الهيئة الوطنية للانتخابات في إدارة الاستحقاقات الانتخابية داخل مصر، مؤكدًا أنها تعمل وفقًا للمعايير الدولية، خاصة فيما يتعلق بتكافؤ الفرص، وضمان النزاهة، وتوفير التسهيلات للناخبين والمرشحين، إلى جانب مواكبة التطور الرقمي وتطبيقه ضمن المنظومة الانتخابية.

جاء ذلك خلال زيارة أجراها اليماحي والوفد المرافق له، إلى مقرالهيئة الوطنية للانتخابات في القاهرة، ضمن برنامج متابعة انتخابات مجلس الشيوخ 2025، حيث التقى المستشار حازم بدوي، رئيس الهيئة، وأعضاء مجلس إدارتها والجهاز التنفيذي.

تضمنت زيارة الوفد العربي جولات ميدانية على عدد من المراكز الانتخابية في محافظتي القاهرة والجيزة، قبل لقاء قيادات الهيئة، حيث أثنى الوفد على الإعداد الجيد والتنظيم المحكم لانتخابات مجلس الشيوخ، مؤكدين الاهتمام الواضح بأدق التفاصيل التي تيسر العملية الانتخابية.

وثمّن اليماحي البرامج التوعوية التي تنفذها الهيئة، خاصة الموجهة للشباب، لغرس **ثقافة المشاركة الديمقراطية**، كما أشاد بالخطوات التي تم اتخاذها لرفع العبء عن الناخبين من خلال توظيف التكنولوجيا والمنصات الرقمية، بما يسهم في تبسيط إجراءات التصويت ويوفر تجربة انتخابية سلسة.

اهتمام خاص بكبار السن وذوي الهمم

وأكد رئيس البرلمان العربي تقديره لما لمسه من اهتمام واضح من الهيئة بالناخبين من كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، لا سيما أصحاب الإعاقات السمعية والبصرية، مشيرًا إلى استحداث أدوات مثل بطاقات الاقتراع بلغة الإشارة وبطريقة برايل، بما يعكس جدية الهيئة في تعزيز الشمول وضمان مشاركة الجميع في العملية الانتخابية.

بدوي: ندير الانتخابات بضمير القاضي المتجرد

من جانبه، أكد المستشار حازم بدوي رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، أن الهيئة تدير الاستحقاقات الانتخابية في مصر بشفافية وتجرد كاملين، وبما يليق بالقضاء المصري، مشددًا على وقوفها على مسافة واحدة من جميع المرشحين، مع الالتزام بمبدأ التيسير على المواطنين في مختلف مراحل العملية الانتخابية.

وقال بدوي إن الهيئة ترحب دومًا بمشاركة الوفود العربية والدولية المعنية بمتابعة الانتخابات، لكونها تمثل قيمة مضافة، وتؤكد أن مصر ليس لديها ما تخفيه، بل تسعى لعرض تجربتها الديمقراطية بشفافية أمام العالم. كما أكد أن الهيئة تأخذ كافة الملاحظات الصادرة عن الجهات المتابعة على محمل الجد، وتستفيد منها فيتطوير الأداء وتعزيز النزاهة.

المواطن هو البطل الحقيقي

وأشار رئيس الهيئة إلى أن المواطن المصري هو صاحب الفضل الأكبر في إنجاح العملية الانتخابية، بفضل مشاركته الواعية والفعالة، والتي تمثل مصدر دعم معنوي للهيئة الوطنية لبذل المزيد من الجهود من أجل تطوير المنظومة الانتخابية والخروج بها بصورة تليق بمصر وتعبّر عن إرادة شعبها.

وفي ختام اللقاء، قدّم المستشار حازم بدوي درع الهيئة الوطنية للانتخابات إلى رئيس البرلمان العربي، تقديرًا لدوره وجهود البرلمان في عزيز التعاون العربي، ومشاركته الإيجابية من خلال وفوده الفنية في متابعة الاستحقاقات الانتخابية داخل مصر.

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