قبل لقاء السيسي، رئيس فيتنام يزور المتحف المصري الكبير

أجرى رئيس فيتنام لونج كونج برفقة قرينته ووفد فيتنامي رفيع المستوى اليوم جولة في المتحف المصري الكبير.

وأعرب رئيس فيتنام عن إعجابه بحجمه وتنوعه، اللذين يعكسان بوضوح التراث الثقافي الغني لمصر.

وأشار إلى أن المتحف يعد شاهدا على جهود مصر في تحديث قطاع السياحة مع الحفاظ على تراثها.

التعاون الاقتصاد والتجارة بين فيتنام ومصر

ويقوم حاليا الرئيس لونج كونج بزيارة دولة إلى مصر بهدف تعزيز العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات فضلا عن تناول عددا من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشتركة وفتح مرحلة جديدة من التعاون وخاصة في الاقتصاد والتجارة بين فيتنام ومصر.

ومن المقرر أن يجرى الرئيس الفيتنامي محادثات رفيعة المستوى مع الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الساعات المقبلة لتطوير العلاقات بين البلدين.

كما يلتقى رئيس فيتنام أيضا مع رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى ورئيس مجلس الشيوخ المستشار عبد الوهاب عبد الرازق ورئيس مجلس النواب الدكتور حنفى الجبالى.

كما زار مقر جامعة الدول العربية وألقى خطابا سياسيا كما التقى الرئيس مع مسؤولى السفارة الفيتنامية، بالإضافة إلى الفيتناميين المقيمين والدارسين والعاملين فى مصر.



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