المسلماني: القناة الأولي نقلت أول أيام انتخابات مجلس الشيوخ عبر 48 نافذة علي شاشتها

أعلن أحمد المسلماني، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام «ماسبيىرو» انه علي مدار اليوم الأول لانتخابات مجلس الشيوخ، نقلت القناة الأولي بالتليفزيون المصري وقائع التصويت في مناطق عديدة علي مستوي الجمهورية، وذلك عبر 48 كاميرا في العديد من اللجان.

انتخابات مجلس الشيوخ

وتجري انتخابات مجلس الشيوخ المصري في 8286 مقرًا انتخابيًا، وقد بدأ التصويت التاسعة صباحًا ويمتد حتي التاسعة مساء اليوم. ويحق لنحو 63 مليون مصري الإدلاء بأصواتهم.

ورفع الناخبون الأعلام المصرية وترديد الهتافات وهى “تحيا مصر”" مصر مصر "، بينما تواجد رجال الأمن أمام بوابات اللجان لتأمين دخول الناخبين وكبار السن وذوي الهمم.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات تدبير مستلزمات اللجان الانتخابية على مستوى الجمهورية، من صناديق اقتراع شفافة، وأقفال بلاستيكية، وسواتر لضمان سرية التصويت، إلى جانب الأدوات المكتبية اللازمة للعملية بكامل مراحلها، بالإضافة إلى مراجعة وطباعة النماذج الرسمية التي تُستخدم في وإجراءات الاقتراع والفرز.

ويجرى التصويت داخل 8 آلاف و286 مقرا انتخابيا على مستوى الجمهورية، بهدف التيسير على الناخبين الراغبين في الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات، تحت إشراف نحو 10 آلاف قاض، بينهم 2500 قاضية خارج محل إقامتهن

وتجرى الانتخابات بمتابعة 18 سفارة معتمدة داخل جمهورية مصر العربية و9 منظمات دولية و58 منظمة وجمعية محلية وتلقت طلبات تغطية إعلامية من 168 وسيلة إعلام دولية و62 وسيلة إعلام محلية.

وأشارت الهيئة إلى توفير لوحات إرشادية داخل اللجان، شملت ولأول مرة لوحات مخصصة لذوي الهمم، منها ما هو مطبوع بطريقة "برايل" للمكفوفين، بالإضافة إلى لوحات مزودة بـ رموز استجابة سريعة (QR Code) تتيح التعرف على عدد المرشحين بكل دائرة عبر الهواتف المحمولة.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات اتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بتأمين وتنظيم العملية الانتخابية وضمان سهولة المشاركة لجميع المواطنين، بما في ذلك كبار السن وذوي الإعاقة من خلال توفير مقاعد متحركة وممرات ممهدة لتسهيل دخول ذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن إلى مقر اللجنة دون عناء، فضلا عن وجود موظفين مدربين داخل كل لجنة لمساعدة الناخبين في التعرف على إجراءات التصويت وتوجيههم داخل اللجنة، بالإضافة إلى تقسيم الناخبين حسب أرقام مسلسلة لتفادي الزحام وضمان انسيابية دخولهم إلى صناديق الاقتراع، وتخصيص لافتات إرشادية واضحة تسهّل على المواطن التعرف على رقم لجنته الفرعية ومكانها داخل المدرسة أو المركز الانتخابي، مؤكدة تشديد الإجراءات التنظيمية خارج وداخل مقار اللجان بالتنسيق مع أجهزة الأمن، لضمان سلاسة الدخول والخروج دون تزاحم.

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