الإثنين 04 أغسطس 2025
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الجريدة الرسمية اليوم، هل تم التصديق على قانون الإيجار القديم؟

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

التصديق على قانون الإيجار القديم، نشرت الجريدة الرسمية اليوم، في عددها رقم 31 (مكرر) الصادر بتاريخ 4 أغسطس 2025، النص الكامل لقانون الإيجار القديم، وذلك بعد تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي على القانون رسميًا، ليبدأ بذلك قانون الإيجار القديم مرحلة النفاذ والتطبيق.

وبحسب ما جاء في الجريدة الرسمية، فإن الرئيس السيسي صدّق على القانون رقم 164 لسنة 2025 بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن، وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، إلى جانب قانون رقم 165 لسنة 2025 الذي يتضمن تعديلات على قانون رقم 4 لسنة 1996، المتعلق بسريان أحكام القانون المدني على الأماكن غير المؤجرة أو المنتهي عقودها.

ونص قانون الإيجارات القديمة الجديد على إلزام المستأجر أو من يحل محله بإخلاء العين المؤجرة في نهاية مدة العقد، وفي حال الامتناع، يحق للمالك اللجوء إلى قاضي الأمور الوقتية لإصدار أمر بالطرد دون الإخلال بحق المطالبة بالتعويض.

وبذلك، يدخل قانون الإيجار القديم حيز التنفيذ رسميًا اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره، ليبدأ تطبيق قانون الإيجار الجديد وتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر بشكل أكثر وضوحًا وعدالة.

وتأتي هذه الخطوة في إطار سعي الدولة لحسم الجدل الدائر حول الإيجار القديم، وتحديث التشريعات بما يتماشى مع التطورات الاقتصادية والاجتماعية.

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