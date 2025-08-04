السكك الحديدية: تشغيل خدمة جديدة بقطارات "تحيا مصر" بين إيتاي البارود والسادات

أعلنت الهيئة القومية للسكك الحديدية، تشغيل خدمة قطارات جديدة، وذلك في إطار حرص الهيئة القومية لسكك حديد مصر على تلبية احتياجات جمهور الركاب، والعمل المستمر على تحسين وتطوير خدمات النقل بالسكك الحديدية، وتنفيذا لتوجيهات رئيس مجلس الإدارة تعلن الهيئة عن تشغيل خدمة جديدة بقطارات "تحيا مصر" على خط ( إيتاي البارود – السادات ) والعكس.

وتقرر اعتبارًا من يوم الثلاثاء الموافق 5 / 8 / 2025 تشغيل قطار رقم 724 / 725 (إيتاى البارود – السادات ) وقطار رقم 727 / 726 ( السادات / إيتاى البارود )، وتعمل جميع أيام الأسبوع ماعدا يوم الجمعة والعطلات الرسمية وطبقًا للجداول المرفقة.

وتأتي هذه الخطوة استجابةً للطلبات المتكررة من المواطنين القاطنين والعاملين المستخدمين لهذا الخط الحيوي، وفي ضوء توجيهات نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، بشأن تعزيز خدمات النقل الجماعي وتسهيل حركة التنقل بين المحافظات والمراكز المختلفة، خاصة في المناطق التي تشهد كثافة سكانية ونشاطًا اقتصاديًا متزايدًا.



وأكدت الهيئة أنها لا تدخر أى جهد للعمل على راحة جمهور الركاب.

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