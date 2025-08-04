الزمالك ينتظر رد المصري بشأن أحمد عيد

أفاد مصدر داخل نادي الزمالك أن الإدارة تترقب رد النادي المصري البورسعيدي بشأن الموافقة على بيع اللاعب أحمد عيد خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأوضح المصدر أن الزمالك تقدم بعرض رسمي وينتظر موقف المصري من إتمام الصفقة، في ظل رغبة الجهاز الفني في تدعيم الجبهة اليمنى بعناصر مميزة.

اللاعب يواصل الغياب عن تدريبات بتروجت

كشف مصدر داخل نادي الزمالك أن الإدارة تسعى بجدية إلى حسم صفقة التعاقد مع حامد حمدان، لاعب نادي بتروجيت، لتدعيم صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وفي ذات السياق، أوضح مصدر مقرب من اللاعب أن حامد حمدان يواصل الغياب عن تدريبات فريقه منذ أيام، في إشارة واضحة لرغبته في إتمام انتقاله إلى القلعة البيضاء، مشيرًا إلى أن اللاعب اتخذ قراره النهائي بعدم الاستمرار مع بتروجيت.

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