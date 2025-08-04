طلاب جامعة سوهاج يدلون بأصواتهم في انتخابات مجلس الشيوخ (صور)

حرص 3000 طالب بجامعة سوهاج على الإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس الشيوخ، معبرين عن فرحتهم بهذه المشاركة، رافعين العلم المصري.

٣٠٠٠ طالب بجامعة سوهاج يشاركون في الاستحقاق الانتخابي لمجلس الشيوخ

وأكد الدكتور حسان النعماني أن الإقبال الكثيف من الطلاب اليوم يعكس مدى وعيهم بأهمية المشاركة النابع من شعورهم الوطني، وممارسة حقوقهم الدستورية وتثبيتًا لركائز النظام الديمقراطي، إلى جانب دور الجامعة فى تعزيز الوعي السياسي لدى طلابها، وحرصها على تنمية الانتماء الوطني لديهم، إيمانًا منها بان الشباب هو الضمان الحقيقي لمستقبل أفضل.

ورفع الطلاب المشاركون الأعلام المصرية ولافتات تحث على النزول والمشاركة الإيجابية في الانتخابات، مؤكدين أن المشاركة حق دستوري وواجب وطني.

وحرصت الجامعة على تقديم كافة التسهيلات لتيسير وإتاحة مشاركة جميع منتسبيها للمشاركة وممارسة حقوقهم بسهولة ويسر، حيث تم توفير أتوبيسات لنقل المشاركين إلى اللجان الانتخابية، في ظل أجواء من الانتماء الوطني والمسؤولية المجتمعية.

حيث تقدم رئيس الجامعة هذه المسيرة الضخمة، والتى بدأت من مقر الجامعة القديم، وصولًا إلى لجان الاقتراع، شارك بها الدكتور عبد الناصر ياسين نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والدكتور خالد عمران نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وعمداء الكليات المختلفة والقيادات الجامعية وأعضاء هيئة التدريس والجهاز الإداري بالجامعة والطلاب من مختلف الكليات.

ماراثون انتخابات مجلس الشيوخ

انطلقت اليوم الإثنين، ماراثون انتخابات مجلس الشيوخ 2025 داخل جمهورية مصر العربية، حيث يتوجه الناخبون إلى لجان الاقتراع للإدلاء بأصواتهم على مدار يومي 4 و5 أغسطس، وسط استعدادات شاملة من الهيئة الوطنية للانتخابات بالتعاون مع مختلف الجهات المعنية، لضمان تنظيم العملية الانتخابية بأعلى درجات الكفاءة والنزاهة.

ويتنافس في انتخابات مجلس الشيوخ 428 مرشحًا على المقاعد الفردية، منهم 186 مرشحًا مستقلًا، و242 مرشحًا عن الأحزاب السياسية، وقائمة واحدة في كل من الدوائر المخصصة لنظام القوائم تحت اسم القائمة الوطنية من أجل مصر.

وبدأ التصويت في تمام التاسعة صباحا ويتسمر حتى التاسعة مساءا ويتخلله ساعة الراحة المقررة قانونًا من الساعة الثالثة مساءً وحتى الساعة الرابعة مساءً، ولا يجوز مدها لأكثر من ساعة.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات تدبير مستلزمات اللجان الانتخابية على مستوى الجمهورية، من صناديق اقتراع شفافة، وأقفال بلاستيكية، وسواتر لضمان سرية التصويت، إلى جانب الأدوات المكتبية اللازمة للعملية بكامل مراحلها، بالإضافة إلى مراجعة وطباعة النماذج الرسمية التي تُستخدم في وإجراءات الاقتراع والفرز.

ويجرى التصويت داخل 8 آلاف و286 مقرا انتخابيا على مستوى الجمهورية، بهدف التيسير على الناخبين الراغبين في الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات، تحت إشراف نحو 10 ألاف قاض، بينهم 2500 قاضية خارج محل إقامتهن.

وتجرى الانتخابات بمتابعة 18 سفارة معتمدة داخل جمهورية مصر العربية و9 منظمات دولية و58 منظمة وجمعية محلية وتلقت طلبات تغطية إعلامية من 168 وسيلة إعلام دولية و62 وسيلة إعلام محلية.

وأشارت الهيئة إلى توفير لوحات إرشادية داخل اللجان، شملت ولأول مرة لوحات مخصصة لذوي الهمم، منها ما هو مطبوع بطريقة "برايل" للمكفوفين، بالإضافة إلى لوحات مزودة بـ رموز استجابة سريعة (QR Code) تتيح التعرف على عدد المرشحين بكل دائرة عبر الهواتف المحمولة.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات اتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بتأمين وتنظيم العملية الانتخابية وضمان سهولة المشاركة لجميع المواطنين، بما في ذلك كبار السن وذوي الإعاقة من خلال توفير مقاعد متحركة وممرات ممهدة لتسهيل دخول ذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن إلى مقر اللجنة دون عناء، فضلا عن وجود موظفين مدربين داخل كل لجنة لمساعدة الناخبين في التعرف على إجراءات التصويت وتوجيههم داخل اللجنة، بالإضافة إلى تقسيم الناخبين حسب أرقام مسلسلة لتفادي الزحام وضمان انسيابية دخولهم إلى صناديق الاقتراع، وتخصيص لافتات إرشادية واضحة تسهّل على المواطن التعرف على رقم لجنته الفرعية ومكانها داخل المدرسة أو المركز الانتخابي، مؤكدة تشديد الإجراءات التنظيمية خارج وداخل مقار اللجان بالتنسيق مع أجهزة الأمن، لضمان سلاسة الدخول والخروج دون تزاحم.

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