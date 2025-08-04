رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات لـ المواطنين: لا تبخل على وطنك بصوتك

قال المستشار حازم بدوي رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، إنه تابع سير العملية الانتخابية بانتخابات مجلس الشيوخ وفتح اللجان في مواعيدها، حيث لاحظ انتظام عملية التصويت في جميع اللجان.

أهمية انتخابات مجلس الشيوخ

وأضاف خلال تصريحات لقناة “إكسترا نيوز”: أن انتخابات مجلس الشيوخ مهمة، فهو غرفة البرلمان الثانية، كما أن التصويت حق كفله الدستور والقانون للمواطنين. ".

رسالة من رئيس الوطنية للانتخابات للمواطنين

ووجه حديثه للمواطنين، قائلا:"لا تبخل على وطنك بصوتك، مصر تستحق، وأنت المسؤول عن اختيارك وستختار من سيمثلك في مجلس الشيوخ".

وأختتم حديثه قائلا:"كل ورقة اقتراع سطر يكتب في كتاب المستقبل".

مواعيد انتخابات مجلس الشيوخ 2025

وانطلق اليوم الإثنين، ماراثون انتخابات مجلس الشيوخ 2025 داخل جمهورية مصر العربية، حيث يتوجه المواطنون إلى لجان الاقتراع للإدلاء بأصواتهم على مدار يومي 4 و5 أغسطس للتصويت، وسط استعدادات شاملة من الهيئة الوطنية للانتخابات بالتعاون مع مختلف الجهات المعنية، لضمان تنظيم العملية الانتخابية بأعلى درجات الكفاءة والنزاهة.

ويتنافس في انتخابات مجلس الشيوخ 428 مرشحًا على المقاعد الفردية، منهم 186 مرشحًا مستقلًا، و242 مرشحًا عن الأحزاب السياسية، وقائمة واحدة في كل من الدوائر المخصصة لنظام القوائم تحت اسم القائمة الوطنية من أجل مصر.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات تدبير مستلزمات اللجان الانتخابية على مستوى الجمهورية، من صناديق اقتراع شفافة، وأقفال بلاستيكية، وسواتر لضمان سرية التصويت، إلى جانب الأدوات المكتبية اللازمة للعملية بكامل مراحلها، بالإضافة إلى مراجعة وطباعة النماذج الرسمية التي تُستخدم في وإجراءات الاقتراع والفرز.

ويجرى التصويت داخل 8 آلاف و286 مقرا انتخابيا على مستوى الجمهورية، بهدف التيسير على الناخبين الراغبين في الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات، تحت إشراف نحو 10 آلاف قاض من هيئة قضايا الدولة والنيابة الإدارية، بينهم 2500 قاضية خارج محل إقامتهن.

وتجرى الانتخابات بمتابعة 18 سفارة معتمدة داخل جمهورية مصر العربية و9 منظمات دولية و58 منظمة وجمعية محلية وتلقت طلبات تغطية إعلامية من 168 وسيلة إعلام دولية و62 وسيلة إعلام محلية.

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