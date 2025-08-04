قبول دفعة جديدة بمعهد السكك الحديدية في وردان

أعلنت هيئة السكك الحديدية قبول دفعة جديدة بالمعهد العالى لتكنولوجيا النقل التابع لسكك حديد مصر بوردان.

ويبدأ قبول دفعة جديدة بالمعهد العالي لتكنولوجيا النقل التابع للهيئة القومية لسكك حديد مصر عن طريق موقع التنسيق في التسجيل لقبول دفعة جديدة من الطلاب الحاصلين على الثانوية العامة (علمي رياضة) والثانوية الأزهرية (علمي) والثانوية الصناعية تخصص كهرباء وميكانيكا للعام الجامعي 2025/ 2026.



ويتم انتقاء أفضل المتقدمين من الثانوية العامة (علمي رياضة والأزهرية (علمي) والثانوية الصناعية تخصص كهرباء وميكانيكا للعام الجامعى 2025/ 2026 والذي يعتبر من أهم المعاهد المتخصصة والوحيد في الشرق الأوسط لخدمة قطاعات الدولة في مجال النقل الذكي والسكة الحديد وأول معهد متخصص في تكنولوجيا السكك الحديدية تحت إشراف وزارتي النقل والتعليم العالي ويتم فيه تدريس برامج أكاديمية ومهنية متقدمة تؤهل الخريجين للانضمام مباشرة الي مشروعات النقل الذكي العملاقة التي تنفذها الدولة.

ويتيح المعهد العالى لتكنولوجيا النقل فرص للتعيين والتعاقد بعد التخرج في الهيئة القومية لسكك حديد مصر ومترو الأنفاق ومشروعات المونوريل وLRT والقطار الكهربائي السريع ومن ضمن مميزات الالتحاق بالمعهد إقامة داخلية متكاملة وتدريب عملي على اعلى مستوى تقني داخل قطاعات وزارة النقل.

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