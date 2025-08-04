وزير الري يصل أوغندا لبدء جولة مشاورات لتعزيز العلاقات الثنائية

وصل الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري إلى العاصمة الأوغندية كمبالا اليوم الإثنين الموافق ٤ أغسطس ٢٠٢٥، للمشاركة في الجولة الثانية لمشاورات (٢+٢) التي تجمع وزيري الموارد المائية والري والخارجية مع نظيريهما في جمهورية أوغندا.

وتأتي الزيارة بناء على مخرجات الجولة الأولى لمشاورات (٢+٢) بين مصر وأوغندا التي استضافتها مصر في ديسمبر ٢٠٢٤، حيث من المقرر أن يلتقي الدكتور سويلم خلال الزيارة مع عدد من كبار المسئولين الأوغنديين لبحث تعزيز العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، كما يلتقي ببياتريس أتيم وزيرة الدولة لشئون البيئة الأوغندية والمشرفة على وزارة المياه والبيئة بجمهورية أوغندا.

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