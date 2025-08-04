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رياضة

وزير الرياضة يكرم منتخب مصر للجمباز الفني والإيقاعي

وزير الرياضة يكرم
وزير الرياضة يكرم منتخب مصر للجمباز الفني والايقاعي

الجمباز، كرم الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، بحضور الدكتور إيهاب امين، رئيس الاتحادين المصري والأفريقي للجمباز الفني وعضو المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي، ابطال المنتخب الوطني للجمباز الفني والايقاعي، وذلك بعد تتويجهم بالعديد من الميداليات والانجازات التي حققها لاعبو المنتخب.

أعرب الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، عن خالص تهانيه لأبطال مصر في الجمباز الفني والإيقاعي على ما حققوه من إنجازات مشرفة على الصعيدين الدولي والإفريقي. وأكد أن هذه النتائج المتميزة تعكس الدعم المتواصل الذي توليه الدولة للرياضة والرياضيين، وحرص الوزارة على توفير كافة الإمكانيات اللازمة لتطوير المنظومة الرياضية وتحقيق الريادة في مختلف الألعاب.

وأضاف الدكتور صبحي أن الوزارة ستواصل العمل الجاد بالتعاون مع الاتحادات الرياضية لضمان استمرارية هذه النجاحات، وتوسيع قاعدة الممارسين للعبة الجمباز، وتأهيل المزيد من الأبطال القادرين على رفع اسم مصر عاليًا في المحافل الدولية، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030 لبناء جيل رياضي واعد.

وتم تكريم كل من "عمر العربي، جنى محمود، جودي عبد الله، عبد الرحمن عبد الحليم، أحمد المراغي، محمد منتصر، فريدة بهنسي، لينا حليقة، عالية أسامة صاحبة، ليديا بحيري، فريدة منسي".

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