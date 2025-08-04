عبدالوهاب عبدالرازق يدلي بصوته في انتخابات مجلس الشيوخ

قام المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس مجلس الشيوخ بالإدلاء بصوته في انتخابات مجلس الشيوخ ٢٠٢٥، بلجنته الانتخابية في مدرسة الشهيد أحمد عبدالوهاب بالمعادي بمحافظة القاهرة.

ودعا المستشار "عبدالرازق " جموع الناخبين للمشاركة الفاعلة والجادة في هذا الاستحقاق الوطني المهم، مؤكدا أن المشاركة الفاعلة للمواطنين تعكس الإيمان والوعي الكبير بقضايا الوطن وحرص الدولة قيادة وشعبا على العبور بهذا البلد العظيم نحو الاستقرار السياسي والاقتصادي فى ظل الظروف التي يمر بها العالم أجمع.

وأشاد رئيس مجلس الشيوخ بدور الهيئة الوطنية للانتخابات وقضاة مصر في إدارة وتنظيم هذا الاستحقاق الدستوري، مؤكدا أن هذا هو العهد برجالات القضاء في مصر دائما.

وأعرب المستشار "عبدالرازق " عن ثقته في اختيار الشعب لممثليه بمجلس الشيوخ في هذا العرس الديمقراطي ليواصل المجلس عطاءه في هذه المرحلة الهامة بما يحقق مصالح المواطن المصري تحت القيادة الحكيمة للرئيس عبدالفتاح السيسي.

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