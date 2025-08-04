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أخبار مصر

رئيس الوزراء يتابع جهود إعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية

الدكتور مصطفي مدبولي
الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء , فيتو

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الإثنين، اجتماعًا؛ لمتابعة جهود إعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية، بحضور أحمد كجوك، وزير المالية، والفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، ووليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والمستشار محمد الفيصل، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، والدكتور حسين عيسى، مستشار وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية لشئون هيكلة الهيئات الاقتصادية، وعدد من مسئولي الجهات المعنية.

وأكد رئيس الوزراء اهتمام الحكومة بمواصلة جهودها في ملف إعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية، عبر اتخاذ خطوات تنفيذية في هذا الصدد.

كما أكد مدبولي أن هيكلة الهيئات الاقتصادية تأتي في إطار الجهود الأشمل للحكومة في مجال الإصلاح الاقتصادي وتطوير مُختلف مؤسسات الدولة.

وتناول الدكتور حسين عيسى، خلال الاجتماع، جهود الأمانة الفنية المعنية بإعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية خلال الفترة الماضية، وتعاونها مع عدد من الهيئات الاقتصادية لتنفيذ خطط الهيكلة المُقررة في هذا الصدد.

وصرّح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع شهد مناقشة عدد من الرؤى والأفكار حول الخيارات المتاحة لإعادة هيكلة عدد من الهيئات الاقتصادية.

ووجّه رئيس مجلس الوزراء، في ختام الاجتماع، بالتواصل مع عدد من الهيئات الاقتصادية محل إعادة الهيكلة خلال الفترة المقبلة؛ من أجل البدء في تنفيذ إجراءات إعادة الهيكلة.

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إعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس رئيس مجلس الوزراء وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية وليد جمال الدين رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس

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