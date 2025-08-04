مطران بورسعيد يدلي بصوته في انتخابات مجلس الشيوخ ويوجه رسالة للمواطنين (فيديو وصور)

أدلى الأنبا تادرس مطران محافظة بورسعيد وضواحيها منذ قليل بصوته في انتخابات مجلس الشيوخ وذلك في لجنة مدرسة أم المؤمنين الكائنة بشارع أوجينا ببورسعيد، وبحضور وفد كنسي من كهنة وشعب مطرانية الأقباط الأرثوذكس بالمحافظة.

مطران بورسعيد يدلي بصوته الانتخابي، فيتو

مطران بورسعيد يدلي بصوته الانتخابي

ووصل مطران بورسعيد للمقر الانتخابي بمشاركة الأخوة الأقباط رافعين أعلام مصر عاليا، في مشهد وطني عظيم للتأكيد على أهمية المشاركة الإيجابية في الانتخابات.

وأكد الأنبا تادرس أن الكنيسة المصرية تدعو جميع الشعب المصري للنزول والمشاركة الإيجابية في الانتخاب وممارسة الحق الدستوري في الإدلاء بالصوت الانتخابي.

مطران بورسعيد يدلي بصوته الانتخابي، فيتو

مطران بورسعيد يؤكد على ضرورة المشاركة الإيجابية في الانتخابات

وأضاف مطران بورسعيد: “المشاركة في الإدلاء بالصوت الانتخابي واجب وطني علينا جميعا”، وتابع موجها حديثه لكل مواطن مصري "خليك ايجابى وانزل وشارك".

مطران بورسعيد يدلي بصوته الانتخابي، فيتو

وأكد مطران محافظة بورسعيد وضواحيها بعد الإدلاء بصوته الانتخابي أن مصر بوجه عام وبورسعيد بوجه خاص تضرب الآن مثالا في الوطنية والوعي بنزول جميع طوائف الشعب للمشاركه الإيجابية في الانتخابات.

مطران بورسعيد يدلي بصوته الانتخابي، فيتو

وانطلق اليوم الإثنين، ماراثون انتخابات مجلس الشيوخ 2025 داخل جمهورية مصر العربية، حيث يتوجه الناخبون إلى لجان الاقتراع للإدلاء بأصواتهم على مدار يومي 4 و5 أغسطس، وسط استعدادات شاملة من الهيئة الوطنية للانتخابات بالتعاون مع مختلف الجهات المعنية، لضمان تنظيم العملية الانتخابية بأعلى درجات الكفاءة والنزاهة.

مطران بورسعيد يدلي بصوته الانتخابي، فيتو

ويتنافس في انتخابات مجلس الشيوخ 428 مرشحًا على المقاعد الفردية، منهم 186 مرشحًا مستقلًا، و242 رشحًا عن الأحزاب السياسية، وقائمة واحدة في كل من الدوائر المخصصة لنظام القوائم تحت اسم القائمة الوطنية من أجل مصر.

وبدأ التصويت في تمام التاسعة صباحا ويستمر حتى التاسعة مساء ويتخلله ساعة الراحة المقررة قانونًا من الساعة الثالثة مساءً وحتى الساعة الرابعة مساءً، ولا يجوز مدها لأكثر من ساعة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.