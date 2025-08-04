وكيل الشيوخ تدلي بصوتها في انتخابات المجلس بالإسماعيلية

أدلت فيبي فوزي، وكيل مجلس الشيوخ، اليوم بصوتها في انتخابات المجلس بلجنة مدرسة الشهيد محمد صالح علي السماك بقسم أول الإسماعيلية.

وأكدت وكيل الشيوخ، أن المشاركة في هذا الاستحقاق الوطني تمثل واجبًا على كل مواطن حريص على مستقبل الوطن واستقراره.

المشاركة في انتخابات مجلس الشيوخ

وشددت وكيل مجلس الشيوخ، على أن الانتخابات الوسيلة الديمقراطية للتعبير عن الرأي، وتمثل مشاركة حقيقية وفعالة من الناخب في عملية صنع القرار.

جهود الهيئة الوطنية للانتخابات في تسهيل التصويت بانتخابات مجلس الشيوخ

وأشادت وكيل مجلس الشيوخ، بما وفرته الهيئة الوطنية للانتخابات من تنظيم دقيق وتيسيرات ملموسة داخل اللجان الانتخابية، بما يضمن راحة المواطنين وسلاسة إجراءات التصويت، ويعكس الحرص على إنجاح العملية الانتخابية في أجواء من النزاهة والشفافية.

وأشارت إلى أن الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، حريصة على ضمان انتخابات نزيهة تعبر عن الإرادة الشعبية في ظل مبادئ الجمهورية الجديدة، التي تضع المواطن في قلب عملية البناء والتنمية.

مشاركة المواطنين في انتخابات مجلس الشيوخ

واختتمت تصريحاتها بدعوة جموع المواطنين إلى التوجه لصناديق الاقتراع والمشاركة الإيجابية في اختيار من يمثلهم، لاسيما المرشحين القادرين على التعبير عن القضايا الوطنية في أبعادها السياسية والاقتصادية والاجتماعية، والمساهمة في دعم مسيرة الوطن نحو التقدم والازدهار.

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