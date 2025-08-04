محافظ قنا يترأس غرفة العمليات الرئيسية لمتابعة انتخابات مجلس الشيوخ 2025

ترأس الدكتور خالد عبدالحليم، محافظ قنا، اليوم الإثنين، أعمال غرفة العمليات الرئيسية بمركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، بديوان عام المحافظة، لمتابعة سير العملية الانتخابية في أول أيام التصويت بانتخابات مجلس الشيوخ 2025، وذلك بحضور الدكتور حازم عمر نائب المحافظ، واللواء أيمن السعيد السكرتير العام المساعد، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

وخلال الاجتماع، تابع المحافظ عبر تقنية الفيديو كونفرنس انتظام فتح اللجان الانتخابية، ووصول المستشارين إلى مقار الاقتراع، كما اطمأن على انتظام العملية الانتخابية وسيرها في أجواء هادئة دون تسجيل أي معوقات تذكر حتى الآن.

درجة الاستعداد القصوى بقنا

ومن جانبه أكد عبدالحليم أن محافظة قنا رفعت درجة الاستعداد القصوى بجميع مراكزها الإدارية بدءًا من اليوم وحتى انتهاء العملية الانتخابية، مشددًا على أن غرفة العمليات الرئيسية تعمل على مدار الساعة، بالتنسيق الكامل مع الغرف الفرعية بالمراكز والمديريات الخدمية، لضمان التدخل الفوري وحل أية مشكلات طارئة.

وأشار المحافظ إلى أن المحافظة أنهت مبكرًا استعداداتها بالتنسيق مع كافة الأجهزة المعنية، حيث تم مراجعة أعمال الكهرباء والإنارة، وتوفير مصادر بديلة للطاقة، وتجهيز مقار اللجان بوسائل الراحة من مظلات ومبردات مياه، فضلًا عن تخصيص أماكن انتظار لكبار السن وذوي الهمم لتيسير مشاركتهم في عملية التصويت.

كما أعلن تشكيل لجنة عليا لمتابعة مجريات العملية الانتخابية ميدانيًا، داعيًا المواطنين إلى المشاركة الفاعلة والإيجابية في هذا الاستحقاق الدستوري، وممارسة حقهم بحرية كاملة لإظهار الوجه الحضاري لمصر، وترسيخ قواعد الديمقراطية، واستكمال مسيرة البناء والتنمية.

يُذكر أن عدد سكان محافظة قنا يبلغ نحو 3 ملايين و674 ألف نسمة، منهم 2 مليون و200 ألف و369 مواطنًا مدرجين بقاعدة بيانات الناخبين، موزعين على لجنة عامة واحدة و301 مركز انتخابي يضم 304 لجان فرعية. ويتنافس خلال الانتخابات 24 مرشحًا على المقاعد الفردية، بالإضافة إلى 3 مرشحين ضمن "القائمة الوطنية من أجل مصر".

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