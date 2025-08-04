رئيس "الجبهة الوطنية": المشاركة في الانتخابات واجب وطني

أدلى الدكتور عاصم الجزار، رئيس حزب الجبهة الوطنية، بصوته في انتخابات مجلس الشيوخ 2025، بمدرسة فاطمة عنان بالقاهرة الجديدة، مؤكدًا أن المشاركة في هذا الاستحقاق الدستوري تمثل واجبًا وطنيًا ومسؤولية تقع على عاتق كل مواطن حريص على استقرار الوطن ومستقبله.

المشاركة الشعبية هي الحصن الحقيقي لمؤسسات الدولة

وقال الجزار: "نحن اليوم نمارس حقنا الدستوري من قلب الدولة المصرية، لنؤكد أن مصر تمضي بثبات في طريق الديمقراطية، وأن المشاركة الشعبية هي الحصن الحقيقي لمؤسسات الدولة".

وأضاف رئيس الحزب أن مجلس الشيوخ يلعب دورًا محوريًا في إثراء الحياة النيابية، ودعم جهود الدولة في صياغة سياسات عامة رشيدة تُعلي من مصلحة الوطن، مشيدًا بالأجواء الانتخابية التي تعكس وعي المواطنين، خاصة فئة الشباب والمرأة، بضرورة التفاعل مع القضايا الوطنية.

رسالة دعم لاستقرار الوطن

واختتم الجزار تصريحه قائلًا: “رسالتي للمصريين: انزل وشارك، صوتك أمانة، ومشاركتك رسالة دعم لاستقرار الوطن ومؤسساته، في مواجهة كل من يسعى للتشكيك أو الإضرار بمسيرة الدولة المصرية".

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