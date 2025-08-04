كامل الوزير: صياغة استراتيجية متكاملة لتوطين صناعة صاج السيارات

عقد الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، اجتماعًا موسّعًا مع نخبة من كبار مصنعي الحديد وممثلي الشركات العاملة في تصنيع وتجميع السيارات والأتوبيسات، وذلك لبحث آليات توطين صناعة صاج السيارات في مصر.

ويأتي هذا في إطار جهود الدولة لتعزيز التصنيع المحلي وتوطين سلاسل الإنتاج.

كما أن هذا اللقاء يأتي ضمن سلسلة الاجتماعات التي تُنظمها وزارة الصناعة لدعم خطة الدولة في توطين الصناعات الاستراتيجية، وعلى رأسها صناعتي الحديد والصلب وصناعة السيارات، باعتبارهما من الركائز الأساسية للاقتصاد والصناعة الوطنية.

صناعة الحديد والصلب، لما تمثله من قاعدة رئيسية

وأكد الوزير خلال الاجتماع أن الدولة تولي اهتمامًا بالغًا بصناعة الحديد والصلب، لما تمثله من قاعدة رئيسية لعدد كبير من الصناعات الحيوية، وفي مقدّمتها صناعة السيارات، مشيرًا إلى أن توطين صناعة صاج السيارات يُعد من أولويات المرحلة الحالية، لما له من أثر ملموس في تقليل فاتورة الاستيراد، وزيادة نسبة المكوّن المحلي، وتعزيز القدرة التنافسية للمنتجات المصرية في الأسواق المحلية والدولية.

وأوضح الوزير أن الوزارة بصدد صياغة استراتيجية متكاملة لتوطين صناعة صاج السيارات، ترتكز على عنصرين رئيسيين، هما: الاستدامة في القوانين والحوافز والخطط التنفيذية، بما يضمن مناخًا داعمًا وجاذبًا للاستثمار الصناعي طويل الأجل، والتركيز على مكونات السيارات بالإمكانات الحقيقية المتاحة محليًا، مع توظيف العنصر البشري المؤهل، وتنفيذ خطط العمل ضمن جدول زمني واضح ومحدّد.

وأشار الوزير إلى أن الوزارة ستواصل التنسيق مع جميع الأطراف المعنية، سواء من القطاع الخاص أو الجهات الحكومية، لضمان تنفيذ هذا التوجّه الوطني بكفاءة وسرعة، مؤكدًا أن توطين صناعة صاج السيارات هو بداية حقيقية لتوسيع نطاق التصنيع المحلي في مكونات السيارات، وفتح المجال أمام شراكات صناعية جديدة تخدم أهداف التنمية الاقتصادية.

وأوضح الوزير أن السوق المحلي يتمتع بطلب فعلي كبير يمكن أن تُقام عليه العديد من الصناعات المغذية، وأن مصر تمتلك بالفعل قاعدة إنتاجية لبعض مكونات السيارات يتم تصديرها للأسواق الخارجية، وهو ما يُعد شهادة على جودة الصناعة الوطنية وقدرتها التنافسية، مضيفًا أن هناك فرصًا واعدة لتوطين مكونات جديدة تُعد من الأساسيات في صناعة السيارات، وعلى رأسها: الإطارات، والزجاج، وصاج السيارات، ومؤكدًا أن الوزارة تعمل على استغلال هذه الفرص من خلال شراكات فاعلة بين القطاعين العام والخاص، وتوفير بيئة محفزة للاستثمار الصناعي المستدام.

وخلال الاجتماع، تم استعراض آراء ومقترحات كبار مصنّعي الحديد بشأن مدى إمكانية توفير الخامات من الصاج لتلبية احتياجات صناعة السيارات، ومرونة تشكيله بما يتوافق مع متطلبات مختلف أنواع المركبات. كما تناولت المناقشات آليات تصنيع الصاج الخارجي، ومتطلبات التصميم، والمواصفات الفنية المطلوبة، إلى جانب التعرف على الاستراتيجية المستهدفة ونِسب الإنتاج المطلوبة في إطار خطة الدولة لتوطين صناعة السيارات.

وفي هذا السياق، أعلن نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل عن عقد اجتماع موسّع مرتقب مع مصنّعي المركبات والصناعات المغذية لها، بهدف استكمال النقاشات الفنية، ومواءمة قدرات الإنتاج المحلي من الصاج مع المواصفات الفنية لمصنّعي السيارات، موجّهًا بتعزيز التنسيق والتعاون بين منتجي الحديد وشركات تجميع السيارات والصناعات المغذية، لضمان تكامل سلاسل الإمداد، وتسريع خطوات التوطين الصناعي وفق رؤية وطنية شاملة.

وأشار الوزير إلى أن توطين صناعة صاج السيارات لا يُمثل فقط نقلة نوعية في مسار تعميق المكون المحلي، بل يُسهم أيضًا في تعزيز جدوى الحوافز المُقدمة لصناعة السيارات في مصر، وزيادة تنافسيتها إقليميًا ودوليًا، وذلك من خلال تقليل الاعتماد على الواردات، وتحقيق استقرار أكبر في سلاسل التوريد، مما يُعزز ثقة المستثمرين الصناعيين في السوق المصري، ويدعم قدرة المصانع على الالتزام بالبرامج الزمنية للإنتاج والتصدير.

من جانبهم، أشاد ممثلو شركات الحديد ومصنّعو السيارات بتوجهات وزارة الصناعة وخطة التحرك نحو توطين صناعة صاج السيارات، موضحين أن هذا التوجه يعكس إرادة حقيقية للدولة نحو تعميق التصنيع المحلي، وتقليل الفاتورة الاستيرادية، وتعزيز فرص التصدير، بما يُرسخ مكانة مصر كمركز صناعي إقليمي واعد في مجال صناعة السيارات ومكوّناتها.

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