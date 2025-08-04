وزير الإسكان خلال إدلائه بصوته في انتخابات الشيوخ: المشاركة واجب وطني

أدلى المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بصوته بانتخابات مجلس الشيوخ، في لجنة مدرسة فاطمة عنان الإعدادية، بالتجمع الخامس، بمدينة القاهرة الجديدة، مشيدًا بالتنظيم الجيد والمشرف لهذا المشهد الانتخابي.

ودعا المهندس شريف الشربيني، المصريين لممارسة حقوقهم الدستورية والمشاركة الإيجابية بالإدلاء بأصواتهم، مؤكدًا أن المشاركة فى الانتخاب واجب وطني على كل من يحق له الانتخاب، وتطبيقا لحقه الدستوري، كما أن المشاركة الإيجابية تعكس المستوى الثقافي والوعي الحضاري للشعب المصري.



وكان وزير الاسكان قد أصدر توجيهات لكافة رؤساء أجهزة المدن الجديدة بتوفير جميع الاحتياجات اللوجستية لتيسير العملية الانتخابية لانتخابات مجلس الشيوخ، والمقرر إجراؤها يومي الإثنين والثلاثاء الموافق 4 و5 أغسطس الجاري.

كما كلف وزير الإسكان رؤساء أجهزة المدن الجديدة التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بتوفير سبل الدعم لكل عناصر العملية الانتخابية بداية من الهيئة القضائية المشرفة على الانتخابات والجهات المعاونة للقيام بالمهام الموكلة لهم، وتوفير كل ما يلزم لتيسير قيام المواطنين بالمشاركة الفاعلة في اختيار ممثليهم في سهولة ويسر.

وأدلى المستشار أحمد سعد الدين، وكيل أول مجلس النواب، بصوته في انتخابات مجلس الشيوخ 2025، اليوم الإثنين، بمقر لجنته الانتخابية بالمدرسة الثانوية بنات بمدينة السادس من أكتوبر.

وأكد وكيل أول مجلس النواب، عقب الإدلاء بصوته، على أهمية المشاركة في انتخابات مجلس الشيوخ وما تمثله من واجب وطني وحق دستوري يسهم في دعم المسيرة الديمقراطية، مشيرًا إلى دور مجلس الشيوخ في إثراء الحياة البرلمانية.

المشاركة في انتخابات مجلس الشيوخ 2025

وناشد وكيل أول مجلس النواب، بجموع المواطنين الذي يملكون حق التصويت بضرورة المشاركة الإيجابية الفعالة التي تسهم في تقوية دعم مؤسسات الدولة التشريعية.

تيسير إجراءات تصويت الناخبين في انتخابات مجلس الشيوخ

وأشاد المستشار أحمد سعد الدين، بسهولة وتيسير إجراءات العملية الانتخابية من قِبل الهيئة الوطنية للانتخابات، للخروج بالمشهد الانتخابي بالشكل اللائق.

وكان المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، أكد أهمية المشاركة الإيجابية للشعب المصري العظيم في انتخابات مجلس الشيوخ 2025 والتعبير عن رأيهم بحرية كاملة.

رئيس النواب يدلي بصوته في انتخابات الشيوخ

جاء ذلك بعدما أدلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، بصوته اليوم في انتخابات مجلس الشيوخ 2025، أمام لجنته الانتخابية بمدرسة مصطفى كامل الإعدادية بمحافظة القاهرة قسم النزهة.

رئيس النواب يؤكد أهمية المشاركة في انتخابات مجلس الشيوخ

وأكد رئيس النواب، أن المشاركة في انتخابات مجلس الشيوخ، حق أصيل لكل مواطن والتزام دستوري لا يمكن التنازل عنه، فضلًا عن أنها تمثل واجب وطني وتبرهن على الوعي الحقيقي للمصريين ودعمهم لوطنهم ومؤسساته الدستورية.

جهود الهيئة الوطنية في تسهيل انتخابات مجلس الشيوخ

وفي ذات السياق، أعرب المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، عن خالص تقديره واحترامه للهيئة الوطنية للانتخابات على أدائها المتميز والراقي في إدارة انتخابات مجلس الشيوخ.

وأشاد المستشار الدكتور حنفي جبالي، بتوفير الهيئة الوطنية للانتخابات، كل سبل الدعم للمواطنين لتمكينهم من الإدلاء بصوتهم الانتخابي بمرونة ويسر.

وفتحت اللجان الانتخابية أبوابها لاستقبال الناخبين الراغبين في الإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس الشيوخ في تمام التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، في أول أيام الاقتراع داخل مصر والمستمر على مدار يومين متتاليين.

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