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محافظ سوهاج يناقش خطة تطوير مصنع الأعلاف

محافظ سوهاج يناقش
محافظ سوهاج يناقش خطة تطوير مصنع الأعلاف

عقد اللواء دكتور عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج، اجتماعًا موسعًا لمناقشة موقف تشغيل وتطوير مصنع الأعلاف التابع لمشروع إكثار الدواجن بحي غرب سوهاج، وذلك بحضور الدكتور أحمد عزيز المستشار العلمي للمحافظة، ووكلاء وزارات الزراعة والطب البيطري، وعدد من مسئولي إدارات التخطيط والشؤون المالية والإدارية بديوان عام المحافظة.

محافظ سوهاج يناقش خطة تطوير مصنع الأعلاف بمشروع إكثار الدواجن

 

وأكد المحافظ خلال الاجتماع أهمية إعادة تشغيل المصنع لدعم مشروع إكثار الدواجن، وتحقيق الاكتفاء الذاتي من الأعلاف، بما ينعكس إيجابيًا على تحسين جودة الإنتاج وتحقيق عوائد اقتصادية من فائض الإنتاج للتسويق خارج المحافظة، خاصة في ظل ارتفاع أسعار الأعلاف بالسوق المحلي.

وأشار مدير المشروع إلى أنه تم تشغيل المصنع فعليًا منذ أسبوع، ويستهدف تغطية احتياجات نحو 45 ألف طائر، حيث تنتج حاليا 32 ألف طائر بعد أن كان الإنتاج 8000 طائر فقط، لافتا أن معدل الإنتاج اليومي يبلغ 5 أطنان من الأعلاف، موضحًا أن الخطة المستقبلية لتطوير المصنع تستهدف زيادة طاقته الإنتاجية لتغطية السوق المحلي وتصدير الفائض إلى المحافظات المجاورة.

ووجّه المحافظ بسرعة إعداد دراسة متكاملة لتطوير المصنع، والتوسع في زراعة محصول الفول الصويا لتوفير المادة الخام المستخدمة في تصنيع الأعلاف، ضمن خطة شاملة لتحديث مشروع الإكثار، مع التأكيد على إدخال سلالات جديدة من الديوك الفرنسية المهجنة مع السلالة الفيومي، لما تتميز به من كفاءة عالية في إنتاج البيض والتسمين، الأمر الذي يسهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي وتعظيم العائد الاقتصادي للمشروع، وإنخفاض الأسعار.

محافظ سوهاج عودة العمالة المدربة والسائقين للعمل بالمشروع

كما وجه " سراج " بعودة العمالة المدربة والسائقين للعمل بالمشروع عقب عودته للعمل مرة أخرى بعد أن كان متعثرا طوال الأربع سنوات الماضية، وذلك للاستفادة من خبراتهم في العمل. 

 

وأشاد " سراج " بجهود تشغيل عنبري التفريخ والبيض واللذان تم إنشائهما سنة 2015، ولم يتم تشغيلهما منذ ذلك الوقت وهو ما كان يمثل أحد النماذج الصارخة لإهدار المال العام، الأمر الذي يؤكد أهمية إدارة الأصول والاستفادة منها في تحقيق العوائد الاستثمارية للمحافظة. 

وقد وجّه المحافظ بإعداد خطة لرفع كفاءة أكشاك بيع المنتجات المنتشرة بمراكز ومدن المحافظة، وتجهيزها لاستقبال وتوزيع البيض المنتج والدواجن من المشروع بما يضمن وصوله إلى المواطن بجودة وسعر مناسب على أوسع نطاق بالمحافظة.

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اللواء دكتور عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج مراكز ومدن المحافظة محافظ سوهاج حي غرب سوهاج

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