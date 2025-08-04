من غرفة العمليات الرئيسية، محافظ الإسكندرية يتابع سير انتخابات مجلس الشيوخ 2025

تابع الفريق أحمد خالد حسن سعيد، محافظ الإسكندرية، اليوم الإثنين، أعمال غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة، لمتابعة سير عملية انتخابات مجلس الشيوخ 2025 في يومها الأول، على أن تستمر المتابعة طوال يومي 4 و5 أغسطس الجاري وحتى الانتهاء من العملية الانتخابية.

وشهد الاجتماع حضور القيادات التنفيذية بالمحافظة، ورؤساء شركات المرافق، ومديري المديريات الخدمية، وممثلي الجهات المعنية، لمتابعة كافة الإجراءات والتأكد من انتظام التصويت داخل اللجان والمقار الانتخابية.

وأكد المحافظ أن غرفة العمليات الرئيسية في حالة انعقاد دائم على مدار الساعة، بالتنسيق مع غرف العمليات الفرعية بالأحياء والجهات التنفيذية، وذلك لمتابعة سير العملية الانتخابية لحظيًا والتدخل الفوري لحل أي مشكلات قد تطرأ.

وأوضح أن هناك تعاونًا كاملًا بين الجهات التنفيذية والأمنية والخدمية، لضمان توفير بيئة آمنة وميسّرة للناخبين، مشيرًا إلى أن عملية التصويت قد انطلقت في تمام الساعة التاسعة صباحًا داخل جميع اللجان الانتخابية بالمحافظة.

ويبلغ عدد الناخبين بمحافظة الإسكندرية نحو 4 ملايين و444 ألف ناخب، موزعين على 286 مركزًا انتخابيًا، تضم 320 لجنة فرعية، وتشرف عليها لجنة عامة واحدة، وذلك في نطاق 9 أحياء ومركز ومدينة برج العرب.

واختتم المحافظ متابعته بالتأكيد على أن جميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة تعمل على توفير الأجواء المناسبة لإجراء الانتخابات في إطار من النظام والانضباط، وضمان تمكين المواطنين من ممارسة حقهم الدستوري بكل سهولة وأمان.

كما وجّه الدعوة إلى جميع الناخبين بمحافظة الإسكندرية إلى المشاركة الإيجابية والفاعلة في العملية الانتخابية، والتوجه إلى لجان الاقتراع للإدلاء بأصواتهم، والمساهمة في إنجاح هذا الاستحقاق الديمقراطي، بما يعكس الوعي الوطني والمسؤولية المجتمعية لدى أبناء المحافظة.

ويتنافس في انتخابات مجلس الشيوخ 428 مرشحًا على المقاعد الفردية، منهم 186 مرشحًا مستقلًا، و242 مرشحًا عن الأحزاب السياسية، وقائمة واحدة في كل من الدوائر المخصصة لنظام القوائم تحت اسم القائمة الوطنية من أجل مصر.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات تدبير مستلزمات اللجان الانتخابية على مستوى الجمهورية، من صناديق اقتراع شفافة، وأقفال بلاستيكية، وسواتر لضمان سرية التصويت، إلى جانب الأدوات المكتبية اللازمة للعملية بكامل مراحلها، بالإضافة إلى مراجعة وطباعة النماذج الرسمية التي تُستخدم في وإجراءات الاقتراع والفرز.

ويجرى التصويت داخل 8 آلاف و286 مقرا انتخابيا على مستوى الجمهورية، بهدف التيسير على الناخبين الراغبين في الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات، تحت إشراف نحو 10 آلاف قاض، بينهم 2500 قاضية خارج محل إقامتهن.

وتجرى الانتخابات بمتابعة 18 سفارة معتمدة داخل جمهورية مصر العربية و9 منظمات دولية و58 منظمة وجمعية محلية وتلقت طلبات تغطية إعلامية من 168 وسيلة إعلام دولية و62 وسيلة إعلام محلية.

وأشارت الهيئة إلى توفير لوحات إرشادية داخل اللجان، شملت ولأول مرة لوحات مخصصة لذوي الهمم، منها ما هو مطبوع بطريقة "برايل" للمكفوفين، بالإضافة إلى لوحات مزودة بـ رموز استجابة سريعة (QR Code) تتيح التعرف على عدد المرشحين بكل دائرة عبر الهواتف المحمولة.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات اتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بتأمين وتنظيم العملية الانتخابية وضمان سهولة المشاركة لجميع المواطنين، بما في ذلك كبار السن وذوي الإعاقة من خلال توفير مقاعد متحركة وممرات ممهدة لتسهيل دخول ذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن إلى مقر اللجنة دون عناء، فضلا عن وجود موظفين مدربين داخل كل لجنة لمساعدة الناخبين في التعرف على إجراءات التصويت وتوجيههم داخل اللجنة، بالإضافة إلى تقسيم الناخبين حسب أرقام مسلسلة لتفادي الزحام وضمان انسيابية دخولهم إلى صناديق الاقتراع، وتخصيص لافتات إرشادية واضحة تسهّل على المواطن التعرف على رقم لجنته الفرعية ومكانها داخل المدرسة أو المركز الانتخابي، مؤكدة تشديد الإجراءات التنظيمية خارج وداخل مقار اللجان بالتنسيق مع أجهزة الأمن، لضمان سلاسة الدخول والخروج دون تزاحم.

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