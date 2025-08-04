السيسي يفتتح ماراثون انتخابات مجلس الشيوخ 2025.. ويدلي بصوته في لجنة الرؤساء بمصر الجديدة.. والناخبون يتبادلون التحية مع السيسي بهتافات "تحيا مصر"

أدلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، صباح اليوم، بصوته في انتخابات مجلس الشيوخ لعام 2025، التي تجرى داخل مصر اليوم وغدا الثلاثاء، وتم الإدلاء في لجنة مدرسة الشهيد مصطفى يسري عميرة بمصر الجديدة.

السيسي يدلي بصوته في انتخابات الشيوخ 2025

وقدم العشرات من الناخبين بمحيط لجنة مدرسة الشهيد مصطفى يسرى أبو عميرة بمصر الجديدة، التحية الرئيس عبد الفتاح السيسي بهتافات “تحيا مصر”، حاملين صور السيسي والأعلام المصرية.

وانطلقت اليوم الإثنين، عملية التصويت الداخلي في انتخابات مجلس الشيوخ 2025 وفقا للجدول الزمنى الذى حددته الهيئة الوطنية للانتخابات

وتشرف الهيئة الوطنية للانتخابات على جميع المراحل، بما في ذلك الفرز وإعلان النتائج، وسط تطبيق صارم للإجراءات القانونية والضوابط المنصوص عليها في قانون مباشرة الحقوق السياسية

وترصد "فيتو" أبرز المعلومات عن لجنة الرؤساء وكبار رجال الدولة كالتالي:

- قرب مدرسة مصر الجديدة النموذجية من محيط قصر الاتحادية جعلها مدرسة مميزة، ومع الوقت تحولت إلى لجنة الرؤساء في الانتخابات البرلمانية والرئاسية.

لجنة مدرسة الشهيد مصطفى يسري عميرة بمصر الجديدة.

- في هذه اللجنة أدلى 4 رؤساء بأصواتهم في انتخابات مختلفة بين برلمانية ورئاسية، بالإضافة إلى الاستفتاء على الدستور.

- منذ تأسست مدرسة مصر الجديدة النموذجية منذ أكثر من 4 عقود، اكتسبت شهرة واسعة بسبب قربها من قصر الاتحادية مقر رئيس الجمهورية، وتعد واحدة من أكثر المدارس شهرة على مستوى الجمهورية.

- تم افتتاح المدرسة في 1940 بمبنى رئيسي، كما قامت إدارة شرق القاهرة باستئجارها وسميت مدرسة الأميرة فريال وعقب قيام ثورة 1952 أعيد تسمية المدرسة باسم مدرسة مصر الجديدة الإعدادية، ثم تم افتتاح المرحلة الثانوية بها عام 1964.

- واحدة من أشهر مدارس حي مصر الجديدة وتقع في شارع رمسيس بمنطقة ألماظة، وتضم المراحل التعليمية المختلفة الابتدائية والإعدادية والثانوية، كما تعد من المدارس المتميزة على مستوى الإنشاءات والبنية التحتية إذ تتمتع بمبانٍ ومرافق جيدة.

البطل الشهيد مصطفى يسري أبو عميرة

- أغلب قاعاتها ومبانيها مكيفة إضافة إلى أثاثها الجيد وتضم إحدى اللجان الفرعية في دائرة مصر الجديدة والنزهة.

- تقرر إطلاق اسم البطل الشهيد مصطفى يسري أبو عميرة على مدرسة مصر الجديدة النموذجية الإعدادية الثانوية للبنات، تقديرا لتضحياته وتخليدا لاسمه.

فض اعتصام رابعة العدوية

- الرائد مصطفى يسري من مواليد 18 يوليو 1989 خريج أكاديمية الشرطة وأصيب أثناء العمل عندما أطلق عليه قناصة جماعة الإخوان الإرهابية رصاصات اخترقت فكه وساقه، عقب فض اعتصام رابعة العدوية يوم 14 أغسطس 2013، وتوفى وعمره 27 عامًا يوم الجمعة الموافق 19 أغسطس 2016، بعد صراع مع المرض استمر 3 سنوات عقب إصابته بجلطة في القلب.

- اكتسبت المدرسة شهرتها لقربها من مقر رئاسة الجمهورية بمصر الجديدة "قصر الاتحادية"، وأصبحت واحدة من أبرز لجان التصويت في كل الاستحقاقات الانتخابية على مستوى الجمهورية، حيث أدلى 4 رؤساء بأصواتهم فيها في انتخابات مختلفة ما بين برلمانية ورئاسية.

الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك

- استقبلت الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك على مدى أكثر من 30 عاما للتصويت في الانتخابات البرلمانية والاستفتاء على مواد الدستور.

- وعندما تولى الرئيس المعزول محمد مرسي منصب رئيس الجمهورية عام 2012، أدلى بصوته الانتخابي في الاستفتاء على دستور 2012، بعد أن غير محل الإقامة في بطاقة الرقم القومي الخاصة به وانتقل صوته الانتخابي إلى لجنة مصر الجديدة النموذجية بدلا من لجنة مدرسة السادات الابتدائية بمدينة الزقازيق التي كانت لجنته الانتخابية وفقا لمحل إقامته في الشرقية.

الرئيس محمد مرسي

- عقب ثورة 30 يونيو وعزل الرئيس محمد مرسي، وتولي المستشار عدلي منصور، رئيس المحكمة الدستورية العليا آنذاك، رئاسة الجمهورية بنص الدستور، أدلى بصوته خلال الانتخابات الرئاسية آنذاك في مدرسة مصر الجديدة النموذجية الواقعة في ضاحية قصر الاتحادية التي كان يحكم من داخله ويدير الفترة الانتقالية التي مرت بها مصر.

الرئيس عبد الفتاح السيسي

- يعد الرئيس عبد الفتاح السيسي رابع رئيس للجمهورية يدلي بصوته في هذه المدرسة، حيث أدلى بصوته في انتخابات الرئاسة الماضية ومجلس النواب والشيوخ، كما أدلت السيدة انتصار السيسي قرينة الرئيس بصوتها في اللجنة ذاتها.

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