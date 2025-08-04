انتخابات مجلس الشيوخ 2025، وزير التموين يدلي بصوته بمدرسة الشهيد أحمد محمود بالقاهرة

أدلى الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، بصوته في انتخابات مجلس الشيوخ 2025، صباح اليوم الإثنين، وذلك بلجنته الانتخابية بمدرسة الشهيد البطل العميد أحمد محمود مصطفى، بمحافظة القاهرة.

وأكد الدكتور شريف فاروق، عقب الإدلاء بصوته، على أهمية المشاركة الإيجابية في هذا الاستحقاق الدستوري المهم، باعتباره واجبًا وطنيًا يعكس وعي المواطنين وحرصهم على دعم مسيرة التنمية والاستقرار.

وأشار إلى أن الدولة المصرية تضع أساسًا راسخة لدولة ديمقراطية حديثة، تقوم على مؤسسات قوية وفاعلة، مؤكدًا ثقته في وعي الشعب المصري وقدرته على اختيار من يمثله تحت قبة مجلس الشيوخ.

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