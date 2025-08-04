وزير قطاع الأعمال العام يدلي بصوته في انتخابات مجلس الشيوخ بالتجمع الخامس (صور)

أدلى المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، صباح اليوم، بصوته في انتخابات مجلس الشيوخ لعام 2025، وذلك بمقر لجنته الانتخابية في مدرسة سيزا نبراوي بالتجمع الخامس، في إطار الحرص على أداء الواجب الوطني والمشاركة الفاعلة في الاستحقاقات الدستورية.

مظاهر الديمقراطية وتعبيرًا حقيقيًا عن إرادة الشعب

وأكد المهندس محمد شيمي، في تصريحات صحفية عقب الإدلاء بصوته، أن المشاركة في هذا الاستحقاق الدستوري الهام تأتي انطلاقا من الواجب والمسؤولية الوطنية، وتُجسد أحد أهم مظاهر الديمقراطية وتعبيرًا حقيقيًا عن إرادة الشعب، مشددًا على أهمية الدور الذي يؤديه مجلس الشيوخ في دعم العملية التشريعية وتكاملها، بما يسهم في تعزيز مسيرة التنمية والاستقرار في الجمهورية الجديدة.

ودعا الوزير جموع المواطنين إلى التوجه لصناديق الاقتراع والمشاركة الإيجابية في هذا الاستحقاق وممارسة حقهم الدستوري في اختيار من يمثلهم، في مناخ ديمقراطي يضمن النزاهة والشفافية، ويعكس الصورة الحضارية لمصر وشعبها الواعي.

انتخابات مجلس الشيوخ في الداخل

وانطلق اليوم الإثنين، ماراثون انتخابات مجلس الشيوخ 2025 داخل جمهورية مصر العربية، حيث يتوجه المواطنون إلى لجان الاقتراع للإدلاء بأصواتهم على مدار يومي 4 و5 أغسطس للتصويت، وسط استعدادات شاملة من الهيئة الوطنية للانتخابات بالتعاون مع مختلف الجهات المعنية، لضمان تنظيم العملية الانتخابية بأعلى درجات الكفاءة والنزاهة.

ويتنافس في انتخابات مجلس الشيوخ 428 مرشحًا على المقاعد الفردية، منهم 186 مرشحًا مستقلًا، و242 مرشحًا عن الأحزاب السياسية، وقائمة واحدة في كل من الدوائر المخصصة لنظام القوائم تحت اسم القائمة الوطنية من أجل مصر.

وبدأ التصويت في تمام التاسعة صباحا ويستمر حتى التاسعة مساء ويتخلله ساعة الراحة المقررة قانونًا من الساعة الثالثة مساءً وحتى الساعة الرابعة مساءً، ولا يجوز مدها لأكثر من ساعة.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات تدبير مستلزمات اللجان الانتخابية على مستوى الجمهورية، من صناديق اقتراع شفافة، وأقفال بلاستيكية، وسواتر لضمان سرية التصويت، إلى جانب الأدوات المكتبية اللازمة للعملية بكامل مراحلها، بالإضافة إلى مراجعة وطباعة النماذج الرسمية التي تُستخدم في وإجراءات الاقتراع والفرز.

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