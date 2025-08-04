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377 حالة تسمم خلال الشهر الماضي بمستشفيات بنها الجامعية

مركز علاج التسمم
مركز علاج التسمم وأبحاث السموم بـمستشفيات بنها الجامعية

 سجل مركز علاج التسمم وأبحاث السموم بـمستشفيات بنها الجامعية خلال شهر يوليو 2025 استقبال 377 حالة تسمم، بحسب التقرير الرسمي الصادر عن المركز.

 

377 حالة تسمم خلال شهر يوليو بمستشفيات بنها الجامعية.. والأدوية تتصدر الأسباب

 وجاء في التقرير الصادر عن مركز علاج التسمم وأبحاث السموم بـمستشفيات بنها الجامعية أن التسمم الناتج عن تناول الأدوية تصدّر أسباب التسمم بعدد 208 حالات، بنسبة بلغت نحو 55% من إجمالي الحالات، تليه حالات التسمم بالمبيدات الحشرية والمواد الكيميائية والغازات السامة.

وأوضح المركز أن الحالات توزعت على النحو التالي:

208 حالات تسمم دوائي

62 حالة مواد كيميائية

51 حالة مبيدات حشرية

19 حالة غازات سامة

18 حالة مواد مخدرة

14 حالة تناول قرص الغلة

5 حالات مواد بترولية

حالة واحدة فقط لتسمم غذائي

حالات قرص الغلة

 وأكد التقرير أن بعض الحالات وصلت في مراحل حرجة، خاصة حالات قرص الغلة، الذي يمثل خطرًا بالغًا على الحياة، مشددًا على ضرورة التعامل الآمن مع الأدوية والمواد الكيميائية داخل المنازل، والابتعاد عن التخزين العشوائي.

ودعا المركز إلى عدم التهاون في التعامل مع أي أعراض قد تظهر بعد التعرض لمادة غريبة، مع ضرورة التوجه الفوري لأقرب مستشفى أو مركز سموم، لافتًا إلى أن سرعة التدخل تُعد عاملًا حاسمًا في إنقاذ الحالات.

كما أطلق المركز مجموعة من الرسائل التوعوية، أبرزها:

تجنب تناول أي دواء دون استشارة طبية.

تخزين الأدوية والمبيدات في أماكن مغلقة وآمنة.

الامتناع عن استخدام المبيدات الحشرية داخل المنازل دون تهوية.

عدم الاستهانة بأي علامات تسمم.

واختتم المركز تقريره بالتأكيد على أن التوعية مسؤولية مشتركة بين المواطن والمؤسسات الصحية، مشددًا على أن سلامة المواطن أولوية قصوى.
 

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