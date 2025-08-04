النصر السعودي يصرف النظر عن التعاقد مع مدافع بايرن ميونخ

كشفت تقارير إعلامية، عن موقف نادي النصر السعودي من البحث عن مدافع جديد خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وأوصى البرتغالي جورجي جيسوس مدرب النصر السعودي الجديد، إدارة ناديه بضرورة استقطاب ثنائي دفاعي على أقل تقدير من أجل تدعيم صفوفه فريقه قبل بداية الموسم الجديد.

النصر السعودي يرفض التعاقد مع كيم مين جاي

وترددت تقارير صحفية حول رغبة النصر في التعاقد مع الكوري الجنوبي كيم مين جاي، مدافع بايرن ميونخ خلال الصيف الجاري.

وذكر الصحفي الإيطالي فابريزو رومانو عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس" للتواصل الاجتماعي أن مفاوضات نادي النصر مع المدافع الكوري لم تتقدم منذ يونيو الماضي.

ونفى رومانو وجود مفاوضات بين النصر واللاعب في الأسابيع الأخيرة، موضحا أن "العالمي له أهداف رئيسية مختلفة في هذه المرحلة من سوق الانتقالات".

ويعني ذلك أن النصر السعودي صرف النظر عن إمكانية التعاقد مع مدافع بايرن ميونخ، بل ينظر لأهداف أخرى بمختلف المراكز.

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