إلغاء سوق الإثنين بسوهاج غدا لفتح الطرق المؤدية للجان الاقتراع بانتخابات الشيوخ

أعلن المحاسب علاء شعراوي، رئيس حي غرب سوهاج، اليوم الأحد، إلغاء سوق الإثنين غدا لفتح الطرق المؤدية للجان الاقتراع للتيسير على المواطنين.

يذكر أن السوق الإثنين يوجد به 3 مقرات انتخابية بنطاق السوق، ويجرى العمل على فتح الطرق المؤدية للجان الاقتراع للتيسير على المواطنين.

وشدد رئيس حي غرب سوهاج على المتابعة وتنفيذ البائعين للقرار بإلغاء سوق الإثنين غدا لفتح الطرق المؤدية للجان الاقتراع للتيسير على المواطنين.



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