لسرقة دراجته النارية، إصابة مزارع بطلق ناري على يد 3 أشخاص بالدقهلية

أصيب مزارع بطلق ناري في القدم اليمنى، وذلك جراء اعتداء 3 أشخاص عليه أثناء سرقتهم دراجته النارية بالإكراه، على طريق تل سرور الخضيري بمركز منية النصر، في محافظة الدقهلية، وجرى نقل المصاب للمستشفى لتلقي العلاج اللازم.

لسرقة دراجته النارية.. تفاصيل إصابة شخص بطلق ناري على يد 3 أشخاص في الدقهلية

وكان مدير أمن الدقهلية، قد تلقى إخطارًا من مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود إشارة لمأمور مركز شرطة منية النصر من المستشفى، بوصول شخص يدعى محمد محمود حسن إبراهيم، ويبلغ من العمر 56 سنة، مزارع، مقيم بكفر الكردي، مصابًا بطلق ناري في القدم اليمنى، ادعاء تعد من آخرين.

ثناء عودته من المزرعة الخاصة 3 أشخاص اعترضوا طريقه

وعلى الفور انتقل ضباط وحدة مباحث المركز لمكان البلاغ، وبالفحص وسؤال المصاب أقر بأنه أثناء عودته من المزرعة الخاصة به مستقلًا دراجته النارية، حاول 3 أشخاص إيقافه بالإكراه على طريق تل سرور الخضيري، وأطلقوا صوبه عدة أعيرة نارية، ما تسبب في إصابته، واستولوا على دراجته وفروا هاربين.

نقل المصاب لمستشفى منية النصر

وجرى نقل المصاب لمستشفى منية النصر لتلقي العلاج، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، والعرض على جهات التحقيق لمباشرة أعمالها، ويكثف ضباط وحدة مباحث المركز من جهودهم لضبط الجناة.

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