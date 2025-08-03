نتنياهو يزعم: حماس لا تسعى لإبرام صفقة تبادل للأسرى

قال رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إنه أكثر تصميمًا من أي وقت مضى على استعادة الأسرى المحتجزين والقضاء على حركة حماس، مؤكدًا أن إسرائيل لن تنكسر.

نتنياهو: حماس لا تسعى لإبرام صفقة تبادل

وزعم نتنياهو، في تصريحات نقلتها القاهرة الإخبارية، أن حماس لا تسعى لإبرام صفقة تبادل، بل تهدف إلى كسر إسرائيل عبر بث مقاطع فيديو للمحتجزين.

صدمة نتنياهو بسبب ظروف الأسرى الإسرائيليين

وأعرب عن صدمته من مشاهد الفيديو التي ظهر فيها الأسرى الإسرائيليين المحتجزون، مؤكدًا أن ذلك يزيد من إصراره على تحقيق أهداف العمليات الجارية.

موقف حماس من نزع سلاحها

في وقت سابق، قال المبعوث الأمريكي إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف، إن حركة حماس منفتحة على التخلي عن سلاحها، مشيرا إلى أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ملتزم بإنهاء حرب غزة.

وأضاف ويتكوف، وفق وسائل إعلام إسرائيلية: "الخطة هي إنهاء الحرب، ويجب تغيير مسار التفاوض إلى مبدأ الكل أو لا شيء".

وأكد: "هدفنا هو استعادة المحتجزين في صفقة واحدة وإنهاء الحرب وليس إبرام صفقات جزئية، ولا يمكن الحديث عن نصر ما لم يتم تحرير جميع الرهائن".

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