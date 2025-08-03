أنتم فخر لمصر ونموذج لجيل واعٍ، رسالة دعم من قرينة السيسي للفائزين بمسابقة الدولة للمبدع الصغير

باركت السيدة انتصار السيسي قرينة رئيس الجمهورية لأبنائها من النشء المصري والذي حاز على جائزة الدولة للمبدع الصغير.

وقالت قرينة الرئيس السيسي: أبارك لأبنائي الفائزين في مسابقة الدولة للمبدع الصغير، فأنتم فخر لمصر ونموذج لجيل مبدع وواعٍ وأثمن جهود الدولة في اكتشاف ودعم المواهب الصغيرة إيمانًا بأن الاستثمار في الإبداع هو استثمار في مستقبل الوطن استمروا في التألق، فالمستقبل يصنعه الموهوبون أمثالكم.

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