عميد قصر العيني: تصدرنا نتيجة تنسيق المرحلة الأولى نتاج منظومة تعليمية متكاملة

علق الدكتور حسام صلاح، عميد كلية طب قصر العيني، على تصدر الكلية تنسيق كليات الطب في مصر، في نتيجة المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2025.

وجاءت كلية طب قصر العيني بجامعة القاهرة، في صدارة نتيجة تنسيق المرحلة الأولى للقبول بالجامعات 2025، بمجموع 303.5 درجة، بما يعادل 94.84.

وقال الدكتور حسام صلاح، عميد كلية طب قصر العيني، ورئيس مجلس إدارة مستشفيات جامعة القاهرة، إنه يعتز بهذه النتيجة التي تعكس مكانة الكلية في صدارة كليات الطب بمصر، مؤكدًا أن استمرار ثقة الطلاب المتفوقين في الالتحاق بقصر العيني هو نتاج منظومة تعليمية وطبية متكاملة، تتطور باستمرار لمواكبة أحدث المعايير الأكاديمية والبحثية.

وأكد صلاح، أن تلك الصدارة تأتي في ظل رئاسة الدكتور محمد سامي عبد الصادق، رئيس جامعة القاهرة، وخطته في إدارة الجامعة نحو التميز الأكاديمي وتعزيز ريادتها بين الجامعات المصرية والعربية.

نتيجة المرحلة الأولى لتنسيق الجامعات 2025

وأعلنت اليوم الأحد نتيجة تنسيق المرحلة الأولى للجامعات الحكومية والمعاهد، برئاسة وزير التعليم العالي الدكتور أيمن عاشور، وبحضور الدكتور جودة غانم، رئيس قطاع التعليم والمشرف العام على مكتب التنسيق، والدكتور عادل عبد الغفار، المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي باسم وزارة التعليم العالي.

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