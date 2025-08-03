تحديد موقف أليسون بيكر من المشاركة في مباراة ليفربول وأتلتيك بيلباو

يستعد الدولي البرازيلي أليسون بيكر، حارس مرمى فريق ليفربول الإنجليزي، للمشاركة مع الريدز أمام أتلتيك بيلباو وديا، غدًا الإثنين، وذلك بعدما غاب عن فريقه في الأيام الأخيرة لأسباب شخصية، وفقا لتصريحات مدربه الهولندي آرني سلوت.

ليفربول يستعد لمواجهة أتلتيك بيلباو

وغادر أليسون معسكر فريقه في جولته الآسيوية، وسافر إلى البرازيل لأسباب شخصية.

ومن المنتظر أن يشارك أليسون أمام بيلباو وديا، وهي المباراة الأخيرة للريدز قبل بداية الموسم.

ويفتتح ليفربول موسمه بملاقاة كريستال بالاس في مباراة كأس الدرع الخيرية يوم الأحد المقبل، قبل أن يخوض مباراته الافتتاحية للموسم الجديد من الدوري الإنجليزي ضد بورنموث يوم الجمعة التالي.

يذكر أن ليفربول كان قد تعاقد مع الحارس الجورجي جورجي مامارداشفيلي، قادما من فالنسيا.

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