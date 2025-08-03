النعماني يكرم المجتازين لبرنامج الترشح لمنصب عميد كلية بجامعة سوهاج

كرم الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج أعضاء هيئة التدريس والقيادات الذين اجتازوا الدورة السابعة لبرنامج الترشح لمنصب عميد كلية، حيث تم منحهم شهادات اجتياز التدريب، والذي نظمه مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس بالجامعة، وذلك بقاعة مجلس الجامعة بمقر الجامعة القديم.

وأوضح رئيس الجامعة أن البرنامج تقدمه الجامعة بهدف إعداد المشاركين من أساتذة الجامعة الراغبين في الترشح لمنصب عميد كلية أو معهد كمتطلب أساسي للترشح لذلك المنصب، حيث تضمن البرنامج الجلسات التدريبية التي تستهدف التغيير الإيجابي والتحسين والتطوير لقطاعات الكلية، وأيضا تعريفهم بالجوانب المختلفة للأعمال الجامعية شاملة الجوانب القانونية والمالية والإدارية.

وأشار الدكتور عنبر محمود مدير المركز إلى أنه شارك بالبرنامج 19 عضو هيئة تدريس من كليات الطب البشري، الزراعة، العلوم، التمريض، التجارة، الآداب والتربية النوعية، وتم تقديم البرنامج على مدار ثلاثة أيام شاملة ١٠ جلسات تدريبية مختلفة قدمها ١٠ مدربين بتطبيق أساليب تدريبية مناسبة لتحقيق الأهداف المرجوة.

وجدير بالذكر أن البرنامج التدريبي اشتمل على عدة جلسات وهي تطوير قطاعات شئون التعليم والطلاب وحاضر بها الدكتور عبد الناصر يس وقطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

كما حاضر في الجلسات الخاصة بالجوانب المالية والإدارية الدكتور حماد عزب العميد السابق لكلية الحقوق بجامعة أسيوط والمحاسب أشرف القاضي أمين عام الجامعة ومصطفى الجندي ممثل وزارة المالية السابق بالجامعة، والقي محاضره عن التخطيط الاستراتيجي الدكتور أحمد حسانين مدير وحدة إدارة المشروعات بالجامعة، واخري عن مهارات القيادة وحل المشكلات وإدارة الأزمات قدمها الدكتور عنبر محمود، إلى جانب اشتمال البرنامج أيضا على جلسة تدريبية عن أهم القضايا القومية ومكافحة الفساد قدمها الدكتور سمير أبو المجد أستاذ القانون ومنسق لجنة مكافحة الفساد بالجامعة.

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