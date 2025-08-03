الأحد 03 أغسطس 2025
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ثقافة وفنون

سليم سحاب: قرار وزير الثقافة فتح بابا واسعا أمام كنوز الموهوبين

سليم سحاب
سليم سحاب

قال المايسترو سليم سحاب خلال حفل توزيع جوائز الدولة للمبدع الصغير لعام 2025 منذ قليل، إن وزير الثقافة الدكتور أحمد فؤاد هنو فتح مغارة علي بابا، التي تمتلئ بالكنوز والمواهب الصغيرة من أنحاء الجمهورية.

وأضاف سحاب أن كورال أوركسترا مصر الوطني يستعد  لجولة إقليمية بدءًا من 8 أغسطس من محافظة الإسكندرية، وأوضح المايسترو أن المواهب الصغيرة التي تصل له تعد نماذج مذهلة، ولذلك فهو يشكر وزير الثقافة على اعطائه هذه الفرصة لاكتشاف هذه الكنوز التي تثبت مرة بعد مرة ان الإبداع والموهبة في مصر لا تتوقف أبدا.

وزير الثقافة يعلن انضمام الفائزين بجوائز الدولة للمبدع لكورال أوركسترا مصر الوطني.

ويأتي هذا بعد أن أعلن وزير الثقافة أحمد فؤاد هنو عن انضمام الفائزين من الدورات السابقة والحالية إلى أروكسترا كورال مصر الوطني بقيادة سليم سحاب، لإتاحة المشاركة في مشروع دولي جاد، هذا بالإضافة لعرض الأعمال الفنية للفائزين بكافة معارض الوزارة، وتوفير برامج تأهيلية من الكتابة إلى الموسيقية والفنون التشكيلية والابتكار العلمي والتكنولوجي، وذلك تنفيذ لرؤية كاملة لدعم المواهب الشابة.

وأكد هنو على دعم وتطوير التطبيقات الإلكترونية للفائزين في فرع التطبيقات والبرامج الإلكترونية بالتعاون مع وزارة الاتصالات لتصبح قابلة للاستخدام على أرض الواقع، هذا بالإضافة لمشاركة الفائزين في حفلات الوزارة في أنحاء الجمهورية.

وشكر وزير الثقافة  قرينة رئيس الجمهورية على دعمها لجوائز المبدع الصغير، والذي يدل على تقدير وتأكيد أن رعاية الإبداع تبدأ من جذوره، وأن رعاية هذه الأجيال من المواهب يثبت أن مصر كانت وستظل زاخرة بالمواهب.

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وزير الثقافة أحمد فؤاد ه نو وزير الثقافة سليم سحاب

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