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ثقافة وفنون

المسلماني بعد لقاء وزير المالية: حلول لأزمة معاشات ماسبيرو قريبًا

جانب من اللقاء؛ فيتو
جانب من اللقاء؛ فيتو

انعقد اليوم بمقر وزارة المالية بالعاصمة الإدارية الاجتماع الثاني بين وزير المالية أحمد كجوك ورئيس الهيئة الوطنية للإعلام أحمد المسلماني، لبحث أزمة مكافآت نهاية الخدمة ومستحقات أبناء ماسبيرو.

جدول زمني

وتم التوصل إلى صيغة مبدئية تتضمن وضع جدول زمني من أجل الحل التام والنهائي لأزمة معاشات ماسبيرو.

وقال المسلماني: إن الدولة تتفهم طبيعة المشكلة، والحوار بين الهيئة ووزارة المالية ومؤسسات الدولة بهذا الصدد يتقدم بشكل إيجابي. وسوف يتم الإعلان عن تفاصيل الحل قريبًا.

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ماسبيرو أخبار ماسبيروو أحمد المسلماني وزارة المالية

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