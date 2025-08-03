الأحد 03 أغسطس 2025
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رياضة

النصر السعودي يخسر من إستريلا البرتغالي وديا

النصر السعودي، فيتو
النصر السعودي، فيتو

تلقى فريق النصر السعودي أول هزيمة في مبارياته الودية التي يخوضها خلال معسكره الخارجي قبل بداية الموسم الجديد، أمام إستريلا دا أمادورا البرتغالي بهدف نظيف، اليوم الأحد.

وأقيمت المباراة في معسكر مغلق دون أن يتم نقلها عبر القنوات التلفزيونية.

المباراة كانت الأولى التي يخوضها الفريق العاصمي في معسكره بالبرتغال، والذي بدأه يوم الخميس الماضي.

أول هزيمة ودية للنصر السعودي 

وباتت هذه هي الهزيمة الأولى لفريق النصر في مبارياته الودية، بعدما هزم سانت يوهان 5-2، وفاز على تولوز 2-1، في معسكره بالنمسا.

وسيخوض فريق المدرب البرتغالي جورجي جيسوس مباراة ودية جديدة، يوم الخميس المقبل، ضد ريو آفي البرتغالي.

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