أحمد العطار يعود للساحة الغنائية بأغنية جديدة مع محسن جابر

يعود المطرب أحمد العطار نجل المطرب الراحل ماهر العطار إلى الساحة من جديد بأغنية تعالي والذي يتعاون فيها مع المنتج محسن جابر.

نجل ماهر العطار يعود للساحة ويتعاون مع محسن جابر

أحمد العطار في رصيده عدد من الأغاني التي حققت شهرة واسعة ومن أبرزها أغنية عندي بالدنيا.

وانتهى العطار من تسجيل أغنيته الجديدة تعالي ومن المفترض أن تطرح قريبا على منصات الموسيقى.

يذكر أن المطرب ماهر العطار والده اشتهر بتقديم الأغاني الخفيفة والشعبية، ومن أشهر أغانيه "افرش منديلك على الرملة " التي وزعت آلاف الأسطوانات، وعرف عنه بمطرب الأفراح فأغانيه وموسيقاه شبابية سريعة، واعتزل الفن سنوات طويلة حتى رحل.

ولد المطرب ماهر العطار في مثل هذا اليوم 22 يناير 1938 بحى باب الشعرية بالقاهرة، وأثناء دراسته بكلية التجارة جامعة عين شمس وفى السنة الأولى غنى في برنامج الهواة بالإذاعة، حيث كان يعشق الغناء والموسيقى ويداوم على الغناء وسط أصدقائه وزملائه في الجامعة، ومن حسن حظه أن استمع الموسيقار محمد عبد الوهاب إلى صوته بالإذاعة، وطلبه عن طريق تليفون منزله راغبا أن يقابله ويستمع اليه.

تخرج ماهر العطار من كلية التجارة وبالتوازى درس بمعهد الموسيقى وحصل على دبلوم المعهد العالى للموسيقى العربية عام 1960، اختبر عبد الوهاب صوته ووجده يصلح للغناء ووقع معه عقدا مع شركته مقابل 30 جنيها شهريا، ليبدأ تقديم أغانيه من خلال حفلات أضواء المدينة فقدم مجموعة من الأغنيات لاقت رواجا جماهيريا كبيرا منها: افرش منديلك ع الرملة وأنا ألف واجيلك ع الرملة،من تلحين إبراهيم رأفت، بلغوه من تلحين محمد الموجى، دوبونى الغمزتين، مين يآمن لك مين وانت عينيك حلوين، ورد الجناين، قاضى الغرام، قمرى أنا عمرى أنا روحى أنا، ياما زقزق الامرى على ورق الليمون، وغيرها.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.