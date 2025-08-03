لجنة الأداء الرياضي بالأعلى للإعلام تعقد اجتماعًا للاستعداد للموسم الجديد

وجهت لجنة ضبط أداء الإعلام الرياضي بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة المستشار عبد السلام النجار عضو المجلس الدعوة إلى وسائل الإعلام المختلفة وعدد من صناع المحتوى لسلسلة من الاجتماعات يومي الاثنين والثلاثاء القادمين تزامنًا مع انطلاق الموسم الكروي يوم 8 أغسطس الجاري، وذلك بحضور رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.

الاجتماع مع الإعلاميين وصناع المحتوى

ومن المقرر أن تبحث اللجنة مع الإعلاميين ومسئولي القنوات الرياضية المتخصصة وصناع المحتوى الرياضي سبل إعلاء قيم الروح الرياضية والارتقاء بالرياضة المصرية في إطار من الالتزام بمواثيق الشرف الإعلامية وتطبيق الأكواد الصادرة عن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، من خلال تبني مبادرة "إعلام رياضي بلا تعصب".

ويأتي ذلك في إطار حرص المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة المهندس خالد عبد العزيز على التشاور والتواصل مع وسائل الإعلام المختلفة.

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