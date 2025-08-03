آخر تطورات مفاوضات الزمالك مع حامد حمدان

كشف مصدر داخل نادي الزمالك أن الإدارة تسعى بجدية إلى حسم صفقة التعاقد مع حامد حمدان، لاعب نادي بتروجيت، لتدعيم صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

اللاعب يواصل الغياب عن تدريبات بتروجت

وفي ذات السياق، أوضح مصدر مقرب من اللاعب أن حامد حمدان يواصل الغياب عن تدريبات فريقه منذ أيام، في إشارة واضحة لرغبته في إتمام انتقاله إلى القلعة البيضاء، مشيرًا إلى أن اللاعب اتخذ قراره النهائي بعدم الاستمرار مع بتروجت.

الزمالك يوجه وعدًا أخيرًا للاعب

وأكد المصدر الزملكاوي أن النادي قدّم وعدًا نهائيًا لحمدان خلال الساعات الماضية، يفيد بأن الصفقة سيتم إنهاؤها قريبًا، في حال تم الاتفاق على المقابل المادي مع إدارة بتروجيت، موضحًا أن الزمالك يعتبر اللاعب أحد العناصر التي تتناسب مع خطط الجهاز الفني للموسم المقبل.

انتظار الحسم الرسمي

ومن المتوقع أن تشهد الأيام القليلة المقبلة تطورات حاسمة في الصفقة، وسط رغبة مشتركة بين الطرفين لإتمام التعاقد، خاصة في ظل إصرار اللاعب على الانتقال إلى الزمالك.

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