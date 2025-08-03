الأحد 03 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

آخر تطورات مفاوضات الزمالك مع حامد حمدان

حامد حمدان
حامد حمدان

كشف مصدر داخل نادي الزمالك أن الإدارة تسعى بجدية إلى حسم صفقة التعاقد مع حامد حمدان، لاعب نادي بتروجيت، لتدعيم صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

اللاعب يواصل الغياب عن تدريبات بتروجت

وفي ذات السياق، أوضح مصدر مقرب من اللاعب أن حامد حمدان يواصل الغياب عن تدريبات فريقه منذ أيام، في إشارة واضحة لرغبته في إتمام انتقاله إلى القلعة البيضاء، مشيرًا إلى أن اللاعب اتخذ قراره النهائي بعدم الاستمرار مع بتروجت.

الزمالك يوجه وعدًا أخيرًا للاعب

وأكد المصدر الزملكاوي أن النادي قدّم وعدًا نهائيًا لحمدان خلال الساعات الماضية، يفيد بأن الصفقة سيتم إنهاؤها قريبًا، في حال تم الاتفاق على المقابل المادي مع إدارة بتروجيت، موضحًا أن الزمالك يعتبر اللاعب أحد العناصر التي تتناسب مع خطط الجهاز الفني للموسم المقبل.

انتظار الحسم الرسمي

ومن المتوقع أن تشهد الأيام القليلة المقبلة تطورات حاسمة في الصفقة، وسط رغبة مشتركة بين الطرفين لإتمام التعاقد، خاصة في ظل إصرار اللاعب على الانتقال إلى الزمالك.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

ادي بتروجت ادي الزمالك الانتقالات الصيفية الجارية نادي الزمالك نادي الزمالك ا فترة الانتقالات الصيفية الجارية فترة الانتقالات الصيفية داخل نادي الزمالك نادي بتروجت

مواد متعلقة

الميركاتو يشتعل..الزمالك يقترب من حسم صفقة الدباغ

الأكثر قراءة

رحيل اضطراري، لعنة الأهلي تطارد وسام أبوعلي في أمريكا

رئيس الوزراء يصدر 15 قرارا جديدا

تنسيق كليات المرحلة الأولى 2025 علمي علوم بالدرجات

الداخلية تكشف تفاصيل القبض على البلوجر شاكر ومدير أعماله، بحوزته مخدرات وسلاح

نتيجة تنسيق المرحلة الأولى، مؤشرات كليات طب أسنان 2025

رابط مباشر للاستعلام عن نتيجة تنسيق المرحلة الأولى للثانوية العامة 2025

نتيجة تنسيق المرحلة الأولى، مؤشرات تنسيق كلية الطب البشري

لطلاب النظام الحديث، حسب مجموعك، اعرف كليتك بتنسيق الجامعات 2025

خدمات

المزيد

140 ألف جنيه للسلندرات، سعر الألومنيوم اليوم الأحد

آخر التطورات في سعر النحاس بالسوق اليوم

أسعار السكر بالأسواق اليوم الأحد 3 أغسطس 2025

سعر القصدير بالبورصة العالمية اليوم الأحد 3 أغسطس 2025

المزيد

انفوجراف

تنسيق كليات الطب 2025.. طب القاهرة في المقدمة بـ 303.5 درجة.. وأقل حد للقبول في أسوان بـ 298 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية الوزير في المنام وعلاقته بزوال الهموم والمشاكل

الإفتاء توضح حكم تصوير المنتج وإعلانه عبر مواقع التواصل قبل تملكه

تفسير حلم الخناق في المنام وعلاقته بمشاعر مكبوتة وصراعات داخلية

المزيد
الجريدة الرسمية
ads