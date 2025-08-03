الأحد 03 أغسطس 2025
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سياسة

تفاصيل الاجتماع التمهيدي للعربية لحقوق الإنسان لمتابعي انتخابات الشيوخ (صور)

المنظمة العربية لحقوق
المنظمة العربية لحقوق الإنسان، فيتو

عقدت المنظمة العربي لحقوق الإنسان  صباح اليوم الأحد، الاجتماع التحضيري الختامي لفريق متابعة انتخابات مجلس الشيوخ بجمهورية مصر العربية، حيث استمع أعضاء الفريق لخطة الانتشار التي تشمل عينة جغرافية تضم سبعة محافظات مصرية.

متابعة الانتخابات في ٧ محافظات 

وتضم المحافظات القاهرة والقليوبية والمنوفية والدقهلية والسويس والإسماعيلية والجيزة، والتي تغطيها ٤ فرق ميدانية خلال يومي ٤ - ٥ أغسطس ٢٠٢٥، بالإضافة إلى فريق غرفة العمليات المركزية الذي يضم عناصر للانتشار الميداني بموجب التطورات.

انتخابات مجلس الشيوخ 

ويضم فريق متابعة انتخابات مجلس الشيوخ المصري ٣٢ عضوا بالبعثة الدولية للمنظمة العربية لحقوق الإنسان لمراقبة الانتخابات من ٩ جنسيات عربية وأوروبية، من بين ٥٥ عضوا  من ١٤ جنسية تم التصريح لهم من الهيئة الوطنية المصرية للانتخابات لمتابعة الانتخابات البرلمانية (الشيوخ والنواب) في مصر ٢٠٢٥.

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متابعو انتخابات مجلس الشيوخ • مواعيد انتخابات مجلس الشيوخ مجلس الشيوخ

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