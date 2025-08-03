الأحد 03 أغسطس 2025
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خارج الحدود

كامل الوزير يستجيب لمطالب المصريين بالخارج: "سأنفذها اليوم"

مؤتمر المصريين بالخارج،
مؤتمر المصريين بالخارج، فيتو

تعهد الفريق كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء ووزير الصناعة والنقل، بتنفيذ أى طلب جاد ومحدد من المصريين المقيمين بالخارج اليوم وقبل أن يغادر مكتبه. 

جاء ذلك خلال فاعليات النسخة السادسة لمؤتمر المصريين بالخارج يومي 3 و4 أغسطس 2025، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بمشاركة عدد من الوزراء والمؤسسات الحكومية وغير الحكومية.. وبحضور ممثلي الجاليات المصرية بالخارج من كل أنحاء العالم.

الاستثمار فى المصانع المتعثرة المغلقة

ورد نائب رئيس الوزراء على مقترحات عدد من المصريين المشاركين فى المؤتمر بإتاحة الفرصة للمصريين فى الخارج بالاستثمار فى المصانع المتعثرة المغلقة، قال كامل الوزير: “أى شخص عنده طلب محدد أنا منتظره فى الوزارة بعد انتهاء المؤتمر وسأنفذ طلبه اليوم”.

 

جاء ذلك فى رد واستجابة سريعة من الدولة المصرية على طروحات المصريين بالخارج.

 

كما طالب الوزير المصريين بالخارج الراغبين في إعادة مبادرة السيارات أن يتقدموا بطلب لوزارة الخارجية لحصر العدد، واعدا بإعادة تفعيلها. 

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