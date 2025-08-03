مصدر بالزمالك: جناح أجنبي مفاجأة لتعويض زيزو خلال أيام

كشف مصدر مسئول داخل نادي الزمالك أن إدارة النادي اقتربت من الإعلان عن صفقة قوية بالتعاقد مع لاعب أجنبي في مركز الجناح الأيمن خلال أيام قليلة، مؤكدًا أن الصفقة ستكون مفاجأة كبيرة لجماهير النادي.

البديل المنتظر لزيزو

وأكد المصدر أن اللاعب المنتظر التعاقد معه جاء لتعويض رحيل أحمد سيد “زيزو”، الذي انتقل إلى صفوف الأهلي في صفقة انتقال حر بعد نهاية عقده مع الزمالك بنهاية الموسم الماضي.

وأضاف أن الإدارة تتحرك بقوة لسد هذا الفراغ الفني الكبير في أقرب وقت.

مفاوضات في مراحلها النهائية

وأشار المصدر إلى أن المفاوضات مع الجناح الأجنبي وصلت إلى مراحل متقدمة جدًا، وتم الاتفاق على أغلب بنود التعاقد، في انتظار إتمام بعض التفاصيل الإدارية والطبية قبل الإعلان الرسمي.

صفقة لطمأنة الجماهير

وأوضح أن اللاعب يتمتع بـقدرات هجومية مميزة وخبرة دولية، وسيشكل إضافة كبيرة للفريق، خاصة في ظل استعداد الزمالك لخوض موسم قوي واستعادة البطولات.

الإعلان الرسمي قريبًا

من المنتظر أن يتم الإعلان الرسمي عن الصفقة من خلال المنصات الرسمية للنادي، عقب اجتياز اللاعب للكشف الطبي خلال الساعات المقبلة.

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