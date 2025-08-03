وزير العمل: 100 ألف فرصة عمل فى صربيا.. ولم نتقاضَ مليما نظير مساعدة المصريين (صور)

أكد محمد جبران، وزير العمل، أن مصر لن تتهاون فى حقوق وكرامة المصريين بالخارج.

جاء ذلك خلال كلمته فى فاعليات النسخة السادسة من مؤتمر المصريين بالخارج اليوم بالقاهرة والذى تستمر فاعلياته يومي 3 و4 أغسطس 2025 بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بمشاركة عدد من الوزراء والمؤسسات الحكومية وغير الحكومية.. وبحضور ممثلي الجاليات المصرية بالخارج من كل أنحاء العالم.

وأوضح أن صربيا سوف توفر 100 ألف فرصة عمل للمصريين.

ونوه إلى أن مصر ولأول مرة توفر فرص عمل من خلال وزارة العمل حتى لا يتعرض المصريون للخداع من قبل المكاتب الوهمية.

وأشار إلى أنه سوف يتم عمل بروتوكول تعاون لتدريب العامل المصرى.

وشدد على أن وزارة العمل لا تتقاضى "مليما" من توفير فرص عمل المصريين فى الخارج.

واستعرض التعاون بين وزارتى العمل والخارجية فى فى مساعدة المصريين فى الخارج.

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