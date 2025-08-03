كامل الوزير: 2 تريليون جنيه حجم الاستثمارات فى مجال النقل

قال اللواء كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير النقل، إن الاستثمارات فى مجال النقل وصلت 2 تريليون جنيه.

جاء ذلك خلال كلمته فى فاعليات النسخة السادسة من مؤتمر المصريين بالخارج اليوم بأحد الفنادق الكبرى فى القاهرة والذى يستمر فاعلياته يومي 3 و4 أغسطس 2025 بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بمشاركة عدد من الوزراء والمؤسسات الحكومية وغير الحكومية.. وبحضور ممثلي الجاليات المصرية بالخارج من كل أنحاء العالم.

واستعرض كامل الوزير خطة وزارة النقل فى كافة المجالات خلال فيلم تسجيلى بعنوان (مسار جديد).

وأضاف: مصر اتخذت خطوات تسهيلية للاستثمارات فى مجال البنية التحتية فى مجال النقل.

وشدد عن تواجد قاعدة صناعية قوية لم يعد اختياريا.

وأشار إلى أنه تم تشغيل المصانع المتوقفة وتحقق نوعى فى مجال الاستثمار.

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