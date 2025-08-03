الميركاتو يشتعل..الزمالك يقترب من حسم صفقة الدباغ

أكد مصدر داخل نادي الزمالك أن الإعلان الرسمي عن صفقة انضمام النجم الفلسطيني عدي دباغ سيكون خلال 48 ساعة كحد أقصى، وذلك بعد انتهاء اللاعب من إجراء الكشف الطبي.

الكشف الطبي يحدد مصير الصفقة

وأوضح المصدر أن النادي ينتظر نتيجة الفحوصات الطبية الدقيقة التي سيخضع لها دباغ في الساعات المقبلة، مؤكدًا أن الإدارة لن تُعلن الصفقة إلا بعد التأكد من جاهزية اللاعب البدنية وسلامته من أي إصابات مزمنة.

الزمالك يضع اللمسات الأخيرة على الصفقة

وكان الزمالك قد توصل إلى اتفاق نهائي مع اللاعب وناديه بشأن البنود المالية ومدة التعاقد، حيث يُنتظر أن يوقع دباغ على عقد لمدة 4 سنوات قابلة للتمديد، في صفقة يسعى من خلالها النادي لتدعيم خط هجومه استعدادًا للموسم الجديد.

عدي دباغ إضافة قوية للفريق

ويُعد دباغ من أبرز اللاعبين الفلسطينيين في السنوات الأخيرة، حيث تألق مع منتخب بلاده وأندية خارجية، ويتمتع بقدرات هجومية مميزة، وهو ما جعل إدارة الزمالك تُسارع لحسم الصفقة.

انتظار الإعلان الرسمي

من المتوقع أن يتم الإعلان الرسمي عن الصفقة عبر قنوات الزمالك الرسمية بمجرد اجتياز اللاعب الكشف الطبي بنجاح.

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